Les Aliments Maple Leaf publie son rapport intégré de 2023





Le plan d'action stratégique évolué décrit les stratégies fondamentales de l'entreprise en vue d'un succès continu

MISSISSAUGA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel intégré, s'appuyant sur plus d'une décennie de rapports sur la durabilité et regroupant dans un seul et même document ses résultats financiers et de durabilité pour l'année 2023.

Dans cette lettre envoyée aux actionnaires, Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf, fait le point sur sa première année en tant que chef de la direction. « Notre plus grande fierté est peut-être que, tout au long d'une année de transition et de perturbations intenses, nous avons montré un engagement inébranlable envers une création de valeur partagée pour tous nos actionnaires, a affirmé M. Frank. Nous avons travaillé dur, en équipe, pour stabiliser les résultats financiers de l'entreprise, bénéficier de nos récents investissements et mettre en place les bons plans et les bonnes personnes pour tirer parti de la plateforme que nous avons construite pour l'avenir. »

Les Aliments Maple Leaf est reconnue comme une entreprise aux objectifs bien définis, de renommée mondiale et de biens de consommation courante axée sur la marque, ayant pour vision d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur la planète - une ambition qu'elle poursuit par la mise en oeuvre des cinq stratégies principales décrites dans son nouveau plan d'action évolué. Les principales stratégies de l'entreprise sont les suivantes :

Montrer la voie : En produisant de meilleurs aliments, en offrant de meilleurs soins et en entretenant une meilleure planète.

En produisant de meilleurs aliments, en offrant de meilleurs soins et en entretenant une meilleure planète. Développer des marques bien-aimées : En renforçant la pertinence de notre gamme de marques de premier plan, en faisant preuve d'innovation et en misant sur nos capacités uniques.

En renforçant la pertinence de notre gamme de marques de premier plan, en faisant preuve d'innovation et en misant sur nos capacités uniques. Étendre notre portée : En élargissant notre portée géographique, en développant de nouveaux canaux et de nouvelles catégories et en diversifiant notre gamme de protéines.

En élargissant notre portée géographique, en développant de nouveaux canaux et de nouvelles catégories et en diversifiant notre gamme de protéines. Rechercher l'excellence dans nos activités : En exploitant des technologies de pointe, en appliquant la science des données et l'analytique, et en favorisant la rentabilité.

En exploitant des technologies de pointe, en appliquant la science des données et l'analytique, et en favorisant la rentabilité. Mettre en valeur des talents prodigieux : En intégrant notre culture axée sur les valeurs, en misant sur des chefs prêts pour l'avenir et en inspirant un engagement durable.

Vision de durabilité

La vision des Aliments Maple Leaf d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur la planète s'appuie sur cinq piliers directeurs : de meilleurs aliments, de meilleurs soins pour nos employés, de meilleurs soins pour nos collectivités, de meilleurs soins pour les animaux et une meilleure planète. L'entreprise se base sur ces piliers pour faire le suivi des progrès réalisés en vue de parvenir à sa vision, ainsi que des objectifs et étapes définis en cours de route.

De meilleurs aliments

En 2023, les Aliments Maple Leaf a lancé une nouvelle offre de charcuteries Natural Selections® de Maple Leaf contenant moins d'ingrédients. Nous sommes fiers du fait que tous ces produits ne contiennent que de la viande de qualité supérieure et des ingrédients authentiques, simples et naturels, ce qui appuie notre ambition d'être un chef de file du mouvement en faveur des aliments plus vrais. L'entreprise simplifie et augmente également la lisibilité de ses emballages de produits Maple Leaf avec des énoncés sur le devant des emballages qui sont plus faciles à lire.

L'entreprise est fière d'annoncer que plusieurs produits de sa gamme de marques ont été parmi les plus vendus au Canada, notamment : Schneiders® pour les viandes emballées, la marque de produits de volaille fraîche Mina HalalMD, Greenfield Natural Meat Co.MC pour les viandes emballées durables et Prime de Maple Leaf® pour la volaille fraîche. De plus, Maple Leaf® est la deuxième marque de viandes emballées la plus reconnue au Canada. Aux É.-U., Field RoastMC est la troisième marque la plus vendue pour les protéines végétales réfrigérées, et LightlifeMD est la marque la plus vendue pour le tempeh ainsi que les saucisses à hot-dog et le bacon de source végétale.

De meilleurs soins pour nos employés

Prendre soin des gens, notamment en veillant à leur sécurité et à leur bien-être, est une priorité essentielle pour les Aliments Maple Leaf. En 2023, l'entreprise a effectué des vérifications de la conformité sociale dans ses cinq plus importantes installations et a mis en oeuvre un programme de conformité sociale amélioré. L'entreprise a annoncé le lancement d'une évaluation des répercussions sur les droits de la personne réalisée par un tiers indépendant et axée sur les travailleurs migrants au sein de sa main-d'oeuvre. La mise en place des programmes de conformité sociale de l'entreprise, y compris la réalisation de vérifications de la conformité sociale et d'évaluations des répercussions sur les droits de la personne, sont des éléments importants de la promotion de la responsabilité sociale, de la conformité et des droits de la personne au sein de ses activités et de la chaîne d'approvisionnement.

En 2023, les Aliments Maple Leaf a affiché un taux total d'incidents enregistrables de 0,40, une amélioration de 93,6 % par rapport à l'année de référence 2012, et 32 de ses établissements n'ont affiché aucun accident enregistrable. Cela témoigne de l'engagement constant de l'entreprise à l'égard de la sécurité au travail, de sa Promesse de sécurité et de l'amélioration continue de ses protocoles de sécurité. En 2023, les Aliments Maple Leaf n'a déploré aucun accident mortel, une tendance qui se poursuit depuis plus de 10 ans.

Conformément au plan d'action stratégique en matière de diversité et d'inclusion des Aliments Maple Leaf, l'entreprise a élaboré de nouveaux objectifs ayant une incidence réelle pour faire progresser la diversité, promouvoir l'équité et maintenir une attention constante à la mise en place d'une culture d'intégration au sein de l'organisation.

De meilleurs soins pour les collectivités

Pour les Aliments Maple Leaf, l'amélioration du bien-être des collectivités est un point essentiel, du coeur de l'organisation à l'ensemble de la société.

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a célébré son septième anniversaire en 2023, après avoir engagé plus de 12,4 millions de dollars dans 33 initiatives visant à s'attaquer aux facteurs sous-jacents de l'insécurité alimentaire d'un bout à l'autre du pays. Le Centre a également préconisé les politiques gouvernementales et mené des campagnes de sensibilisation afin de mobiliser les Canadiens et de favoriser un changement systémique. Le Centre s'est également associé à plusieurs fondations canadiennes pour financer le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations de l'Ontario. Outre les fonds provenant du gouvernement de l'Ontario, cet effort a contribué à hauteur de 5 millions de dollars aux programmes d'alimentation des écoles de la province.

Les employés des Aliments Maple Leaf ont fait du bénévolat dans plus de 40 communautés au Canada dans le cadre du programme de bénévolat de l'entreprise « Rehausser le bien-être dans son voisinage ». Les membres de l'équipe ont aidé des banques alimentaires, des établissements de soins de santé et des hôpitaux, des centres communautaires offrant des services aux nouveaux arrivants et bien plus encore, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des défis et des causes auxquels se heurtent les groupes, tout en tissant des liens au sein des communautés.

De meilleurs soins pour les animaux

Les Aliments Maple Leaf est fière d'avoir achevé la transition de ses activités de transformation de la volaille en Ontario dans ses nouvelles installations avicoles de calibre mondial à London. Dans le cadre de cette transition, l'entreprise utilise désormais des méthodes d'étourdissement sous atmosphère contrôlée sans cruauté pour l'ensemble de ses activités de transformation de la volaille. Les installations de transformation de la volaille de l'entreprise sont maintenant dotées d'équipements de chargement modulaire, d'une zone de stabulation intérieure à environnement contrôlé de premier ordre et de technologies qui éliminent le besoin de manipuler la volaille avant qu'elle ne soit insensibilisée.

En 2023, les Aliments Maple Leaf a publié une approche exhaustive en matière de bien-être de la volaille, qui comprend 13 volets pour assurer la santé et le bien-être de ses poulets à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Dans ses installations de production de poulets à griller, elle se concentre notamment sur les enrichissements environnementaux, l'éclairage, la densité de peuplement, la gestion de l'air et de la litière, l'utilisation d'antibiotiques, la reproduction et l'euthanasie sans cruauté.

Les Aliments Maple Leaf demeure déterminée à éliminer les cages de gestation pour les truies, et la totalité de ses compartiments pour truies répondent aux normes de logement ouvert, conformément aux codes de pratique du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage et au programme PorcBIEN-ÊTRE d'Excellence du porc canadien. L'entreprise a atteint son objectif de convertir la totalité de ses compartiments pour truies (69 850 compartiments pour truies) au système de logement ouvert de pointe à la fin de 2021. Depuis l'achat de compartiments additionnels, cette conversion touche donc 93 % de ses espaces réservés aux truies.

Les Aliments Maple Leaf est profondément engagée en faveur de la réduction de l'utilisation d'antibiotiques en production animale tout en reconnaissant l'importance de fournir aux animaux les traitements nécessaires à leur bien-être. En 2023, l'utilisation d'antibiotiques chez les porcs élevés par les Aliments Maple Leaf a poursuivi sa tendance à la baisse. Depuis 2014, l'entreprise a réduit son utilisation d'antibiotiques de 99,3 % dans l'ensemble de ses activités de production porcine.

Une meilleure planète

En 2015, les Aliments Maple Leaf s'est fixé des objectifs pour réduire son empreinte environnementale de 50 % d'ici 2025 (référence de 2014) dans cinq domaines clés : l'électricité, le gaz naturel, l'eau, les déchets solides (référence de 2015) et les pertes et gaspillages alimentaires (référence de 2016). Les objectifs relatifs à l'électricité et au gaz naturel ont été considérés comme des objectifs provisoires sur la voie de ses objectifs scientifiques approuvés par l'initiative Science Based Targets visant à réduire ses émissions absolues des champs d'application 1 et 2 de 30 % d'ici 2030 (référence de 2018).

Bien que les Aliments Maple Leaf ait réalisé des progrès dans ces domaines, le rythme de ceux-ci a été freiné par un certain nombre de facteurs, notamment l'impact de la pandémie mondiale qui a retardé un certain nombre d'initiatives, ainsi que le moment de l'accélération de la production dans ses nouvelles installations et le retard pris dans le démantèlement d'anciennes installations connexes. L'entreprise reconnaît les défis associés à l'établissement d'objectifs ambitieux fondés sur la science et s'engage à fournir des mises à jour transparentes sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs de développement durable.

En 2023, les Aliments Maple Leaf a cofondé la Canadian Alliance for Net-Zero Agri-Food (CANZA), une alliance nationale multipartite dirigée par l'industrie. Elle regroupe notamment RBC, les Aliments Maple Leaf, Nutrien, McCain Foods, Loblaw et BCG, The Natural Step Canada et l'Institut pour l'IntelliProspérité, en collaboration avec l'Arrell Food Institute de l'Université de Guelph. CANZA est engagée à obtenir des résultats durables dans le secteur agroalimentaire au Canada. Ce secteur, véritable moteur de l'économie canadienne, est également un important émetteur de gaz à effet de serre. CANZA encourage l'adoption de pratiques agricoles régénératrices et d'agrostockage de carbone, ce qui offre la possibilité de transformer le secteur et de créer une valeur d'approvisionnement circulaire carboneutre dans le secteur agroalimentaire. En collaborant avec les agriculteurs pour produire des retombées positives pour la nature, l'alliance s'engage à bâtir un avenir plus durable pour l'agriculture.

Pour la quatrième année consécutive, les Aliments Maple Leaf a fait équipe avec Nutrien, une entreprise canadienne et le plus grand fournisseur mondial d'intrants de cultures, afin d'étendre la portée de son travail en agriculture régénératrice. Grâce au programme de carbone de Nutrien, l'entreprise fournit du soutien aux agriculteurs, favorise la durabilité et stimule la rentabilité. Ce travail aide l'entreprise à atteindre son objectif d'approvisionnement en aliments durables en réduisant l'empreinte carbone des cultures achetées. Les Aliments Maple Leaf a doublé ses investissements dans les pratiques d'agriculture régénératrice d'une année à l'autre au cours des trois dernières années, passant ainsi de 19 000 à 160 000 acres.

Pour en apprendre plus sur la durabilité aux Aliments Maple Leaf, visitez : https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la Société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les opinions, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et faits à la lumière de l'expérience de l'entreprise et de sa perception des tendances historiques. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. La Société est d'avis que les attentes présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, mais elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés. Pour lire la déclaration complète au sujet de l'information prospective, veuillez consulter le rapport annuel aux actionnaires 2023.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

30 avril 2024

