Eureka annonce le lancement du dernier aspirateur robot de l'entreprise - J12 Ultra en Europe





BERLIN, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, pionnier de la technologie de nettoyage domestique depuis plus d'un siècle, a annoncé le lancement européen de son dernier aspirateur robotique, le J12 Ultra d'Eureka. Doté d'une puissance d'aspiration exceptionnelle de 5 000 Pa, de modes de nettoyage plus axés sur l'utilisateur, d'une navigation avancée des obstacles et d'une station d'accueil tout-en-un complète, le J12 Ultra vise à être le produit de nettoyage préféré des ménages européens à la recherche d'un mode de vie efficace et pratique.

Capacités de nettoyage améliorées

Le Eureka J12 Ultra est équipé d'une puissante capacité d'aspiration de 5000Pa, ce qui représente une amélioration de 25 % par rapport à son prédécesseur Eureka E10s. Il est doté du système phare Dual-Rotary Mop qui fonctionne à 200 rotations par minute, s'attaquant sans effort aux taches tenaces. Les brosses à double face de l'aspirateur ont été optimisées à partir du modèle E10s pour améliorer l'efficacité du nettoyage des bords, complétée par une brosse à rouleau anti-filet améliorée conçue spécialement pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

Modes de nettoyage centrés sur l'utilisateur

Par rapport aux aspirateurs robotiques traditionnels, le Eureka J12 Ultra est équipé de modes de nettoyage plus intuitifs et axés sur l'utilisateur pour augmenter considérablement l'efficacité du nettoyage.

« Deep Cleaning Mode with Frequent Mop Refresh » (mode de nettoyage en profondeur avec renouvellement fréquent de la vadrouille) : s'attaquant à un inconvénient commun des vadrouilles robotiques, les vadrouilles devenant plus sales avec une utilisation continue, le J12 Ultra offre une solution innovante. Il dispose de trois paramètres de programme qui contrôlent le retour de la vadrouille à la station d'accueil pour le rinçage après le nettoyage de zones de 12 m², 10 m², ou 8 m². Cela garantit que chaque nouvelle zone est nettoyée à l'aide d'une vadrouille fraîchement rincée, ce qui améliore la propreté globale et l'efficacité du processus de nettoyage.

Logique du chemin de nettoyage intuitif : Contrairement aux autres robots qui commencent à nettoyer à la station de base, le J12 Ultra commence à nettoyer à partir du point le plus éloigné de sa base. Cette méthode garantit que le robot ne traverse pas les zones nettoyées avec des balais sales, ce qui permet de maintenir la propreté des sols déjà nettoyés.

Nettoyage multi-mode adapté : pour adapter divers types de sol, le J12 Ultra offre plusieurs modes de nettoyage. Le mode balayage et vadrouille par défaut offre un nettoyage efficace pour les maisons sans tapis, tandis que le mode balayage et vadrouille garantit d'abord un nettoyage sec pour les zones recouvertes de tapis, ce qui les protège contre l'humidité.

Évitement précis des obstacles

Le robot est équipé d'un laser 3D à double ligne qui permet d'éviter précisément les obstacles et de détecter de manière dynamique, imitant ainsi la vue humaine. Ses capacités de vision nocturne supérieures garantissent son fonctionnement efficace dans toutes les conditions d'éclairage, ce qui le rend particulièrement adapté aux utilisateurs qui préfèrent planifier le nettoyage pendant la nuit.

Station d'accueil tout-en-un

La station d'accueil du J12 Ultra est un modèle de commodité, avec des fonctionnalités telles que le remplissage automatique d'eau propre et la collecte d'eau sale, un grand sac à poussière d'une capacité de 3 litres et une vadrouille à air chaud innovante. Ce système complet nettoie non seulement la vadrouille après son utilisation, mais aussi la sèche complètement pour prévenir la croissance bactérienne et les odeurs désagréables.

Disponibilité

À partir du 30 avril 2024, le Eureka J12 Ultra sera d'abord disponible en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, avec un prix de détail de 799 ?. Il sera ensuite lancé dans d'autres pays européens, notamment l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République tchèque et la Pologne.

Contact : Yuan Ruan, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394569/Eureka_a_pioneer_home_cleaning_technology_a_century_announced_European.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394570/Deep_Cleaning_Mode_Frequent_Mop_Refresh_Addressing_a_common_drawback.jpg

30 avril 2024 à 02:00

