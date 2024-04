Forbes reconnaît Cintas en tant que l'un des meilleurs employeurs 2024 pour la diversité





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnu sur la liste Forbes des meilleurs employeurs 2024 pour la diversité pour ses efforts dans la création d'un milieu de travail diversifié et inclusif. Ce prix prestigieux est décerné par Forbes et Statista Inc., le principal portail statistique et fournisseur de classement à l'échelle mondiale.

« La diversité est un élément crucial de notre culture et de notre succès chez Cintas », déclare Todd Schneider, président et CEO de Cintas. « Lorsque nous soutenons et autonomisons nos employés-partenaires, nous voyons de l'innovation, des solutions et de meilleurs résultats pour notre organisation. Nous sommes ravis d'être reconnus pour cet accomplissement de taille. »

Les meilleurs employeurs 2024 pour la diversité ont été identifiés dans le cadre d'un sondage indépendant mené auprès d'un vaste échantillon de plus de 170 000 employés basés aux États-Unis travaillant pour des entreprises employant au moins 1 000 personnes aux États-Unis. L'évaluation repose sur trois critères :

Recommandations personnelles : les employés ont été invités à donner leur avis sur une série de déclarations concernant l'âge, le genre, l'origine ethnique, le handicap, les questions LGBTQIA + et la diversité en général dans leur lieu de travail actuel.

Recommandations publiques : les participants ont également eu l'occasion d'évaluer d'autres employeurs dans leurs secteurs respectifs qui se démarquent positivement ou négativement en ce qui concerne la diversité.

Indicateurs clés de performance : des recherches approfondies ont été réalisées pour évaluer la façon dont les entreprises ont performé sur un éventail de meilleures pratiques liées à la diversité, à savoir la représentation, la responsabilisation et la communication, les initiatives internes et l'engagement externe.

Il s'agit de la seconde fois cette année que Cintas est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité aux États-Unis. Cintas a également été reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail pour la diversité en Amérique par Newsweek plus tôt dans l'année.

« Ce prix reflète nos efforts pour favoriser un environnement de travail diversifié et montre comment nos employés-partenaires perçoivent l'impact positif qu'un tel environnement produit », déclare Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et responsable de la diversité, Cintas. « Apporter des expériences et des perspectives diverses nous aide à être prêts pour un écosystème en mutation afin de mieux servir nos clients et nos employés-partenaires. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

29 avril 2024 à 23:35

