La connectivité satellite pour une agriculture intelligente arrive au Brésil avec Intelsat et CNH





Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux intégrés terrestres et satellitaires au monde, et CNH (NYSE : CNHI), qui comprend les marques Case IH, New Holland et Steyr, ont accepté d'installer, de connecter et d'exploiter des terminaux satellitaires multi orbites renforcés sur le matériel agricole CNH utilisé dans les terres agricoles isolées du Brésil, grâce au réseau mondial d'Intelsat.

« En tant que première entreprise de communication par satellite à fournir une connectivité multi-orbite aux agriculteurs du monde entier, la collaboration entre Intelsat et CNH permettra de libérer de nouvelles capacités dans les zones les plus isolées grâce à notre plateforme de communication mondiale », a déclaré Dave Wajsgras, CEO d'Intelsat. « Nous avons prouvé que les terminaux robustes à usage particulier, qui peuvent accéder à plusieurs orbites de satellites quelque soit leur emplacement, offrent la plus grande fiabilité de réseau, un débit plus important et une meilleure expérience utilisateur ».

Les exploitations agricoles intelligentes et connectées, appelées aussi « agriculture de précision », ont besoin d'une connectivité robuste pour transmettre les données entre le matériel agricole ainsi qu'entre ce matériel et le cloud. Il existe plus de 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde, dont beaucoup sont situées dans des zones rurales qui n'ont qu'un accès limité aux solutions de connectivité traditionnelles. Au Brésil, par exemple, moins d'un quart des terres agricoles sont suffisamment proches d'une tour cellulaire pour permettre une connexion. Le réseau de satellites FlexMove d'Intelsat offre aux utilisateurs finaux la connectivité fiable dont ils ont besoin pour adopter du matériel connecté et lancer la prochaine grande révolution agricole.

« La technologie satellitaire aide à résoudre les problèmes complexes de connectivité pour les exploitations agricoles difficiles d'accès, mais tous les fournisseurs ne sont pas sur le même pied d'égalité. Intelsat se distingue de par sa très grande expérience ainsi que la qualité et la fiabilité de ses services et de ses offres de terminaux industriels. Nous nous réjouissons de fournir leurs solutions à nos clients du monde entier », a déclaré Marc Kermisch, Chief Digital and Information Officer chez CNH.

Intelsat et CNH prévoient d'introduire la solution au Brésil dans le courant du troisième trimestre 2024. L'agriculture représente une part importante de l'économie brésilienne et Intelsat a investi en infrastructures pour fournir une nouvelle dimension de services dans tout le pays.

Intelsat au Brésil :

Expansion du centre opérationnel : le Centre d'exploitation de réseau (NOC) d'Intelsat au Brésil a augmenté son personnel afin d'offrir une meilleure assistance aux clients régionaux, en proposant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des représentants de l'assistance parlant couramment cinq langues, dont le portugais brésilien.

: le Centre d'exploitation de réseau (NOC) d'Intelsat au Brésil a augmenté son personnel afin d'offrir une meilleure assistance aux clients régionaux, en proposant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des représentants de l'assistance parlant couramment cinq langues, dont le portugais brésilien. Nouvelle capacité satellitaire et nouveau téléport : deux satellites au-dessus du Brésil et de l'Amérique latine assurent une connectivité fiable. Situé dans les environs de Rio de Janeiro, le téléport élargit le réseau mondial actuel d'Intelsat et permet des connexions directes entre les satellites Intelsat et les réseaux terrestres locaux du Brésil, afin de réduire la distance parcourue du trafic Internet de l'utilisateur.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat est axée sur une fourniture homogène et sécurisée de communications par satellite aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux, grâce au réseau mondial de nouvelle génération et aux services gérés de la société. En réduisant la fracture numérique grâce à l'utilisation de l'une des flottes de satellites et d'infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux individus et à leurs outils de parler par-dessus les océans, de voir sur tous les continents et d'écouter dans le ciel afin de communiquer, de coopérer et de coexister. Depuis sa création il y a soixante ans, l'entreprise est synonyme de « premières » dans l'industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et s'attaquant à une nouvelle génération de défis, l'équipe Intelsat a désormais comme objectifs les « prochaines premières » dans l'espace, car elles bouleverseront le terrain et seront à la pointe de la transformation numérique du secteur.

