AVIS AUX MÉDIAS - Bonification de la Stratégie intégrée en violence

QUÉBEC, le 29 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera les détails de la bonification de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 10 h (HNE) le 30 avril 2024, en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Le mardi 30 avril 2024



Heure : 11 h



Lieu : Québec





** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

