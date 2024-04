Nomination du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante à sa séance d'aujourd'hui.

Santé Québec

Mme Geneviève Biron est nommée, à compter du 6 mai 2024, membre du conseil d'administration et présidente et cheffe de la direction de Santé Québec. Mme Biron est présidente et fondatrice de Propulia Capital.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

