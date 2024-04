Le premier ministre annonce la nomination de Mike Duheme au poste de commissaire de la Gendarmerie royale du Canada





OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael (Mike) Duheme au poste de commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), poste qu'il a déjà occupé à titre intérimaire.

Depuis sa nomination en mars 2023, Mike Duheme travaille activement à faire progresser les objectifs de modernisation de l'organisation, à renforcer les relations de cette dernière avec ses partenaires et les Canadiens, à soutenir la participation active des employés et à assurer la sécurité des communautés au Canada et à l'étranger. Ses idées innovatrices et sa volonté de favoriser un environnement de travail positif pour améliorer la GRC ont permis d'apporter des changements concrets. La nomination permanente de M. Duheme à ce poste assurera la stabilité de la GRC alors que celle-ci poursuit ses efforts pour devenir l'organisation policière moderne, inclusive et diversifiée que les Canadiens exigent et méritent.

Mike Duheme a consacré sa vie au service des Canadiens, assumant les fonctions d'agent de la GRC pendant plus de 35 ans, au Canada et à l'étranger. Originaire de Chambly, au Québec, et parfaitement bilingue, le commissaire Duheme a commencé sa carrière comme enquêteur aux services généraux en Nouvelle-Écosse et a ensuite occupé un large éventail de fonctions au sein de l'organisation, notamment celles de membre du Groupe tactique d'intervention de la GRC et d'agent de protection des personnes. En 2015, il est devenu le premier directeur du Service de protection parlementaire. Il a ensuite été nommé commandant de la Division nationale de la GRC, puis sous-commissaire de la Police fédérale.

Mike Duheme est le 25e commissaire de l'histoire de la GRC.

« Je félicite Mike Duheme pour sa nomination au poste de commissaire de la GRC. Son dévouement envers le maintien de l'ordre public et son engagement à l'égard de la sécurité publique font de lui un atout inestimable pour l'organisation et pour notre pays. Je suis convaincu qu'il saura mettre à profit son leadership pour apporter des changements positifs et contribuer à maintenir les normes de professionnalisme les plus élevées au sein de la GRC. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Mike Duheme a été nommé commissaire intérimaire de la GRC en mars 2023, après le départ à la retraite de la 24 e commissaire, Brenda Lucki .

a été nommé commissaire intérimaire de la GRC en mars 2023, après le départ à la retraite de la 24 commissaire, . La GRC est le service de police national du Canada et remplit un large éventail de fonctions dans tout le pays. Elle doit notamment protéger la sécurité nationale du Canada et agir à titre de service de police compétent dans huit provinces, trois territoires et des centaines de municipalités et de communautés autochtones.

