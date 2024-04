Près de 325 000 $ à la Fondation À deux pas de la réussite pour permettre le déploiement de son programme de tutorat collégial-primaire dans l'ensemble du Québec





L'ASSOMPTION, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Pour soutenir le déploiement de son programme de tutorat dans l'ensemble du Québec, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 325 000 $ à la Fondation À deux pas de la réussite. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en ont fait l'annonce aujourd'hui au Cégep de Lanaudière à L'Assomption, là où le projet a vu le jour.

À deux pas de la réussite est une fondation qui vise à aider les enfants qui fréquentent des écoles primaires de Lanaudière par l'entremise d'un service de tutorat offert par des étudiants collégiaux, à raison d'un tuteur par élève, à une fréquence de deux fois par semaine et pour une période d'au moins 10 semaines.

Les tuteurs réalisent leurs activités dans le cadre d'un cours collégial (Techniques de travail social, Techniques d'éducation à l'enfance, Sciences humaines, etc.), ce qui leur permet de susciter l'intérêt des élèves pour une carrière en enseignement et de favoriser leur propre persévérance scolaire.

L'aide financière servira à produire un guide de déploiement du programme de tutorat, à offrir un accompagnement au démarrage et à créer une plateforme Web de communication et de jumelage, qui permettra à tout cégep d'implanter ce modèle de tutorat de façon autonome, de concert avec un centre de services scolaires.

Une quinzaine de cégeps ont jusqu'à maintenant démontré un intérêt pour implanter le programme, notamment à Montréal, en Estrie, à Québec et en Abitibi.

Citations :

« Le programme de tutorat de la Fondation À deux pas de la réussite a fait ses preuves dans Lanaudière au cours des dernières années. Mis sur pied en 2016 par des étudiants bénévoles, il vient encourager la persévérance scolaire tant chez les élèves du primaire que chez ceux du collégial, une approche gagnant-gagnant! Je suis très heureuse de voir plusieurs établissements collégiaux à travers le Québec lever la main pour appliquer ce modèle novateur, qui favorise la réussite éducative. Je remercie sincèrement la Fondation À deux pas de la réussite pour cette idée audacieuse qui change la vie des jeunes! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le tutorat est une mesure importante qui donne des résultats concrets dans nos écoles pour la réussite des élèves. Je suis donc très content de cette forme de tutorat collégial-primaire, qui a toutes les chances de devenir un très grand succès à la grandeur du Québec. C'est une façon originale d'aider les élèves du primaire et de donner de belles expériences de vie aux étudiants des cégeps. Merci à toutes les personnes qui participent à ce projet, qui permettra, peut-être, d'inciter davantage de jeunes à faire carrière en enseignement. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« C'est avec une profonde gratitude et une grande satisfaction que nous accueillons la nouvelle annoncée aujourd'hui. Ce programme de tutorat témoigne de l'engagement et de la passion de toute notre équipe pour améliorer la vie des enfants. À deux pas de la réussite est un projet réalisé par des jeunes pour les jeunes et grâce au financement annoncé aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent au-delà de la région de Lanaudière. Nous pourrons effectivement élargir la portée de notre programme et de ce soutien vital pour aider un nombre encore plus grand de jeunes et les accompagner sur le chemin de la réussite. Merci d'y croire! »

Alex Gagné, président, Fondation À deux pas de la réussite

« Quelle bonne nouvelle! Cette annonce d'investissements dans le tutorat scolaire confirme la pertinence de la mission de la fondation À deux pas de la réussite. C'est avec une immense fierté que je constate que ce projet, lancé ici même au Cégep de Lanaudière à L'Assomption il y a huit ans par un groupe de neuf jeunes adultes visionnaires, continue de répondre aux besoins des élèves du primaire dans la région de Lanaudière et sera bientôt étendu à toute la province. »

Caroline Otis, directrice du Cégep de Lanaudière à L'Assomption

À propos de la Fondation À deux pas de la réussite

Depuis 2016, la Fondation À deux pas de la réussite oeuvre à améliorer le cheminement éducatif des enfants des écoles primaires de la région de Lanaudière. Pour ce faire, les dons faits à la Fondation servent à donner aux enfants du primaire moins nantis tout ce dont ils ont besoin pour faire leur année scolaire. Le premier volet de l'initiative consiste à fournir l'intégralité du matériel nécessaire à un enfant du primaire, y compris les fournitures scolaires, un sac à dos, une boîte à lunch et des espadrilles. Le second volet consiste à offrir un service de tutorat gratuit aux enfants éprouvant des difficultés scolaires. Au cours des dernières années, plus de 2 500 enfants ont reçu l'aide de la Fondation À deux pas de la réussite.

