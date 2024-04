Le ministre MacAulay annonce de nouveaux fonds destinés à soutenir la promotion du sirop d'érable canadien partout dans le monde





OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le sirop d'érable est une exportation emblématique du Canada, et des gens partout dans le monde dégustent les savoureux produits de l'érable de qualité supérieure du Canada. À preuve, les exportations ont atteint 615 millions de dollars l'an dernier.

Afin de miser sur la solide réputation du Canada en tant que fournisseur de sirop d'érable sur les principaux marchés étrangers, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pouvant atteindre 3,6 millions de dollars aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) dans le cadre du programme Agri-marketing, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cet investissement permettra à PPAQ de faire davantage la promotion des produits de l'érable canadiens et de stimuler leurs ventes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et au Japon. Les activités promotionnelles (contenu imprimé et en ligne, campagnes sur les médias sociaux, balados, participation à des conférences, etc.) mettront en valeur la polyvalence du sirop d'érable en cuisine et en pâtisserie, sa valeur nutritionnelle et sa durabilité.

« Le meilleur sirop d'érable du monde est produit au Canada. Grâce à ce financement, nous faisons rayonner la qualité, la polyvalence et la durabilité du sirop d'érable canadien afin de faire croître la demande, d'augmenter nos exportations et de créer plus de possibilités pour nos dévoués acériculteurs et acéricultrices. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'éducation des consommateurs sur les bénéfices et la polyvalence de l'érable, ici et au-delà des frontières, est un travail continu qui doit répondre aux nouveaux besoins et tendances alimentaires et environnementales qui s'expriment. Le financement accordé par AAC nous permettra de bonifier de façon substantielle nos activités de promotion générique au nom de Maple from Canada dans nos principaux marchés d'exportation, soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie. Cet appui du gouvernement canadien est primordial et témoigne de sa reconnaissance envers nos producteurs et productrices acéricoles qui travaillent avec ardeur et passion pour nous offrir un produit d'exception, exporté dans plus de 70 pays. »

- Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec

L'industrie acéricole canadienne produit environ 78 % de la production mondiale de sirop d'érable, 92 % de la production canadienne provenant du Québec.

On trouve des produits de l'érable canadiens de haute qualité dans 67 pays. Notamment, les États-Unis sont à l'origine de 62 % des exportations, contre 7 % pour l'Allemagne, 5 % pour la France et le Royaume-Uni, et 4 % pour l'Australie et le Japon.

et le Royaume-Uni, et 4 % pour l'Australie et le Japon. Le programme Agri-marketing représente un investissement fédéral de 129,97 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable).

Le programme aide les secteurs agricoles nationaux à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Le programme Agri-marketing fait partie d'un ensemble de programmes, de services et d'outils mis à la disposition de l'ensemble du secteur agroalimentaire par AAC pour faire des affaires au-delà des frontières canadiennes, notamment la marque Canada et le Programme du pavillon du Canada .

et le Programme du pavillon du . Le PCA durable est un cadre quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

L'organisation des PPAQ a été fondée en 1966 pour défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux des érablières et des producteurs acéricoles du Québec.

Les PPAQ font la promotion des produits de l'érable du Québec et coordonnent la promotion des produits de l'érable du Canada à l'échelle internationale au nom de l'industrie acéricole canadienne.

