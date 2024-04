La gestion mondiale d'actifs CI nomme le gestionnaire de portefeuille pour deux Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui la nomination de CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (« SBH ») à titre de sous-conseiller du Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines et de la Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation, à compter d'aujourd'hui.

Le Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines et la Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (les « Fonds ») font partie de la gamme de Fonds privés Assante, qui est gérée par GMA CI et offerte aux clients de Gestion de patrimoine Assante CI.

SBH est une société d'investissement basée à Chicago qui a été fondée en 1994 et qui gère et administre 25,4 milliards de dollars américains1 (au 31 mars 2024) au nom d'investisseurs institutionnels et privés. La société gère un large éventail de stratégies d'actions américaines et internationales à revenu fixe en utilisant une approche d'équipe axée sur la recherche exclusive de haute qualité.

Pour gérer les Fonds, GMA CI a choisi l'équipe quantitative de SBH, qui gère des portefeuilles d'actions à petite capitalisation depuis 2008. L'approche d'investissement quantitative de l'équipe cible les actions « bien équilibrées » qui mènent dans de multiples dimensions, y compris les caractéristiques de valeur, les facteurs positifs de l'élan de la société, la force de l'entreprise et la rentabilité. La gestion des risques est intégrée à l'approche SBH et est conçue pour soutenir la « prise de risque intelligente ».

« SBH offre une approche unique et différenciée pour investir dans des actions américaines à petite capitalisation, permettant aux investisseurs de tirer parti d'une gamme diversifiée d'occasions dans l'ensemble du secteur », a déclaré Marc-André Lewis, chef des investissements et co-chef de GMA CI. « Sa stratégie a également produit des résultats en matière de rendement et de gestion des risques, générant constamment de solides rendements relatifs corrigés du risque. Nous sommes convaincus que SBH ajoutera de la valeur aux clients et renforcera les solutions gérées qui utilisent les Fonds dans le cadre de leurs portefeuilles. »

L'équipe quantitative de SBH est dirigée par Scott Decatur, Ph. D., qui possède 26 ans d'expérience en investissement et qui se concentre sur le développement et la gestion de stratégies quantitatives d'investissement en actions. SBH est signataire des Principes pour les investissements responsables des Nations Unies et intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus d'investissement.

SBH est une filiale en propriété exclusive de Corient Holdings Inc., une filiale américaine de CI Financial Corp. SBH remplace Epoch Investment Partners, Inc. à titre de sous-conseiller des Fonds. Le Comité d'examen indépendant des Fonds a examiné les changements concernant les questions de conflits d'intérêts potentiels et a fourni sa recommandation positive, ayant déterminé que les changements atteignent un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 474.2 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2024.

ASA/ASG en date du 31/03/2024 est de 25,41 milliards de dollars américains. Les actifs de Corient Private Wealth de 7,03 milliards de dollars sont inclus dans la partie des actifs sous gestion et les actifs de modèle UMA d'environ 558,5 millions de dollars sont inclus dans la partie ASA du total des ASG/ASA.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2024. Tous droits réservés.

29 avril 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :