LES PLC ET STARBUCKS CANADA S'ASSOCIENT POUR SOUTENIR UN AVENIR DURABLE EN PRODUCTION LAITIÈRE





Le Programme d'incitatifs aux pratiques durables en production laitière de Financement agricole Canada est de nouveau offert avec le soutien des Producteurs laitiers du Canada et de Starbucks pour récompenser les producteurs des progrès accomplis en matière de durabilité

OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Starbucks Canada (Starbucks) ont uni leurs efforts pour lancer aujourd'hui une nouvelle initiative permettant de soutenir la poursuite des progrès en matière de durabilité en production laitière. Starbucks s'est engagé à verser 500 000 $ pour appuyer des projets axés sur la durabilité en production laitière au cours de l'année, récompensant ainsi les efforts continus des producteurs laitiers canadiens dans leur démarche pour atteindre la carboneutralité.

Le partenariat comprend trois projets passionnants, dont le premier est déjà en cours pour 2024 en collaboration avec Financement agricole Canada (FAC) et Lactanet pour le Programme d'incitatifs aux pratiques durables en production laitière de FAC. Ce programme récompense les producteurs qui adoptent avec succès les pratiques de gestion bénéfiques sur le plan environnemental et favorise le maintien d'une production agricole durable en accordant des incitatifs annuels pouvant aller jusqu'à 2 000 $ aux clients de FAC qui répondent à certains critères. Dans le cadre de son partenariat avec les PLC et de son investissement global pour l'année, Starbucks fournira des fonds supplémentaires au programme de FAC dans deux nouvelles catégories, « Les producteurs les plus performants » et « Les producteurs s'étant les plus améliorés », reconnaissant ainsi davantage les réussites des producteurs laitiers canadiens en matière de durabilité.

« Le soutien de Starbucks permettra de reconnaître l'engagement d'un plus grand nombre de producteurs en matière de gestion environnementale et de montrer aux Canadiens que la durabilité commence avec les personnes qui produisent leurs aliments », a déclaré David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. « Lorsque les producteurs ont entrepris de viser la carboneutralité d'ici 2050, nous savions que nous ne ferions pas cavalier seul. Les PLC saluent la participation de Starbucks, qui se joint à nous pour cette étape de la démarche. »

Les produits laitiers font partie intégrante du menu de Starbucks, et maintenir en santé le secteur laitier canadien à long terme constitue l'un des plus récents efforts déployés par l'entreprise dans le cadre de son engagement global en faveur d'un avenir respectueux des ressources - donner plus qu'elle ne prend à la planète en réduisant de 50 % son empreinte carbone, sa consommation d'eau et sa production de déchets d'ici 2030. Cette collaboration avec les PLC s'appuie sur les solides antécédents des deux organisations en matière de soutien à la durabilité, la production laitière canadienne continuant d'avoir l'une des empreintes carbone les plus faibles au monde.

« Chez Starbucks, nous nous engageons à travailler avec d'autres pour aider nos collectivités à prospérer et à protéger la planète. En tant qu'entreprise qui dépend quotidiennement du secteur laitier, nous avons la responsabilité d'innover et de collaborer pour nous approvisionner en produits laitiers de façon responsable et durable », a soutenu Lori Digulla, vice-présidente principale et directrice générale de Starbucks Canada. « Avec les PLC, nous espérons combiner les meilleures connaissances et ressources afin d'aider la communauté des producteurs au Canada et d'assurer un avenir durable à la production laitière pour tous. »

« À FAC, rassembler l'industrie pour une occasion comme celle-ci est un élément clé de la façon dont nous soutenons un avenir solide et durable pour l'agriculture et l'alimentation canadiennes », a indiqué Curtis Grainger, directeur principal des programmes de développement durable de FAC. « L'engagement de Starbucks envers le Programme d'incitatifs aux pratiques durables en production laitière de FAC est un excellent exemple de partenariats qui soutiennent le travail précieux des producteurs laitiers canadiens. »

Les producteurs laitiers pourront soumettre une demande au Programme d'incitatifs aux pratiques durables le 21 mai 2024, date prévue de sa remise en vigueur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/programme-pratiques-durables.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

À PROPOS DE STARBUCKS CANADA

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner de façon éthique et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd'hui, avec plus de 38 000 magasins aux quatre coins de la planète, l'entreprise est le principal torréfacteur et détaillant de café spécialisé dans le monde. Starbucks a ouvert en 1987 son premier établissement à l'extérieur des États-Unis à Vancouver, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 1 400 magasins et emploie plus de 23 000 partenaires (employés) canadiens. Grâce à notre engagement inébranlable face à l'excellence et à nos principes directeurs, nous offrons l'expérience Starbucks à chaque client, café après café. Pour participer à cette expérience, rendez-vous dans nos magasins ou en ligne à stories.starbucks.ca/fr/ ou starbucks.ca.

À PROPOS DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne et se consacre exclusivement à l'industrie qui nourrit la planète. Les employés de FAC ont à coeur la réussite à long terme des personnes qui produisent et transforment les aliments canadiens et montrent leur soutien en offrant des solutions de financement souples, de l'information, des connaissances ainsi que les logiciels de gestion d'entreprise AgExpert. FAC propose une combinaison d'expertise et de services conçus pour répondre aux besoins complexes et changeants des entreprises agroalimentaires. À titre de société d'État à vocation financière, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

À PROPOS DE LACTANET CANADA

Lactanet est la principale entreprise responsable de l'amélioration des troupeaux laitiers, du contrôle laitier, des évaluations génétiques, du transfert des connaissances et de la traçabilité des bovins laitiers. En tant qu'entreprise administrée par des agriculteurs desservant tous les producteurs laitiers canadiens, Lactanet offre à l'industrie laitière des produits et des services qui les aident à gérer leurs exploitations laitières en vue d'une efficacité et d'une rentabilité maximales.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

29 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :