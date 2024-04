Des organismes communautaires du Québec manifestent leur colère contre les politiques appauvrissantes de la Coalition Avenir Québec





« Écoeuré.es d'être méprisé.es : Ensemble vers la grève sociale ! »

Semaine d'action et de grève sociale du 29 avril au 3 mai 2024

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Quelques centaines de groupes de partout au Québec issus du milieu communautaire, soutenus par les associations syndicales et étudiantes, prendront la rue ou réaménageront leurs activités du 29 avril au 3 mai 2024 pour dénoncer les politiques appauvrissantes et le saccage des biens communs par la Coalition Avenir Québec.

Du lundi au vendredi, chaque journée aborde une revendication touchant notamment les femmes, les personnes de la diversité de genre, les personnes migrantes à statut précaire, les locataires, les personnes à faible revenu ainsi que les personnes marginalisées et vulnérabilisées.

Lundi 29 avril 2024 : La reconnaissance et l'élimination des violences systémiques, notamment économiques, faites aux femmes et aux personnes marginalisées

« Le 29 avril, partout au Québec, des féministes dénoncent les violences étatiques qui touchent les femmes et les personnes de la diversité de genre. Nous sortirons nos casseroles et crierons grève féministe! »

Marie-Ève Desroches, Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

Mardi 30 avril : Un statut pour toutes et tous

« Il est urgent que nos gouvernements traitent les personnes sans statut migratoire comme des êtres humains à part entière et cessent de les utiliser comme boucs émissaires. Le gouvernement fédéral doit respecter ses promesses et mettre en place un programme de régularisation large, permanent et inclusif auquel Québec participe sans imposer davantage de restrictions. »

Samantha Taboada et Louis-Philippe Jannard , Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Mercredi 1er mai : L'accès à un revenu qui permet de sortir de la pauvreté

« Travailler au salaire minimum ne permet pas de combler ses besoins essentiels. Les prestations de chômage ne sont qu'à 55% du salaire et les montants d'aide sociale atteignent à peine 40% du faible revenu. Ces maigres revenus maintiennent les prestataires dans la pauvreté, en état de survie permanente et très en colère. »

Adam Pétrin, Organisation populaire des droits sociaux (OPDS)

Jeudi 2 mai : Le droit au logement pour toutes et tous

« Les attaques envers les locataires au profit des riches et des propriétaires se multiplient et les dirigeants sont complices de la crise de l'itinérance actuelle. Il est plus que nécessaire d'instaurer un réel contrôle des loyers et de procéder à la construction massive de logements sociaux. »

Philippe T. Desmarais , POPIR Comité logement

Vendredi 3 mai 2024 : Le renforcement du filet social et des services publics bien financés, accessibles et gratuits pour toutes et tous

« La Coalition Avenir Québec méprise les personnes « ordinaires », vulnérabilisées et marginalisées qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les gens ont faim, les gens ont froid. Trop de gens souffrent, alors qu'il est possible de faire autrement. »

Diana Lombardi , Front régional de l'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal

Cette semaine d'action a été initiée par l'organisation populaire des droits sociaux (OPDS) et est propulsée par plus d'une centaine d'organismes communautaires, tables de concertations, syndicats, associations étudiantes, collectifs autonomes et groupes citoyens.

