Musée Al Shindagha - Un voyage moderne à travers le riche patrimoine culturel et artisanal de Dubaï

Alors que Dubaï s'apprête à accueillir la prestigieuse Conférence générale du Conseil international des musées (ICOM) pour la première fois dans la région MENASA en 2025, le musée Al Shindagha est en passe de jouer un rôle primordial dans cet événement historique. Géré par l'Autorité de la Culture et des Arts de Dubaï (Dubai Culture), le musée témoigne de la richesse du patrimoine culturel et artisanal des Émirats arabes unis.

Le musée Al Shindagha, le plus grand musée du Patrimoine des Émirats arabes unis, est une étape incontournable pour comprendre Dubaï. Il permet aux visiteurs d'explorer la riche et unique tapisserie d'histoires et propose des voyages distinctifs à travers un éventail de 22 pavillons nichés dans plus de 80 maisons historiques traditionnelles, célébrant l'histoire et la culture de Dubaï. Le musée offre à ses visiteurs l'opportunité de s'immerger dans le passé émirati à travers diverses collections, expositions et archives. Ceux-ci ont été rassemblés collectivement grâce à la collaboration entre le musée et plus de 100 membres de la communauté, illustrant un effort commun entre le musée et la population pour préserver et mettre en valeur leur héritage collectif.

Le musée présente ses récits d'une manière moderne et attrayante, en utilisant une technologie d'interprétation avancée et des outils éducatifs interactifs pour retracer l'évolution de Dubaï et ses réalisations exceptionnelles. Cette approche souligne la pertinence des collections du musée, qui capturent l'essence du patrimoine de Dubaï à travers le prisme de son tissu urbain en développement.

Les pavillons du musée Al Shindagha sont conçus de manière à présenter un équilibre entre les modèles d'interprétation passifs et interactifs. Le musée se concentre avant tout sur la préservation des récits traditionnels vivants du pays. Les technologies émergentes utilisées tout au long du musée, comme dans le pavillon « Culture of the Sea » et « Life of Land : Expressions House », ont permis de numériser et de diffuser le contenu.

Le pavillon « Dubai Creek : Birth of a City » propose aux visiteurs un voyage audiovisuel immersif qui résume la longue histoire inspirante du développement de l'émirat. En complément de ce voyage sensoriel, le pavillon « Perfume House » invite les visiteurs à découvrir les racines historiques parfumées de Dubaï, offrant une exploration évocatrice à travers les arômes qui l'ont embaumée.

Le musée Al Shindagha joue un rôle crucial en tant que gardien du riche patrimoine culturel de Dubaï. Il se présente non seulement comme un musée, mais un témoignage vivant du riche passé de la ville, qui continue à s'enrichir en cultivant le contenu local et en tenant compte des commentaires des visiteurs, guidé par son principe directeur d'être un musée par le peuple pour le peuple.

