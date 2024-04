Évasion du Centre de guérison Stan Daniels - pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81





EDMONTON, AB, le 29 avril 2024 /CNW/ - Service correctionnel Canada

Le 28 avril 2023, le personnel du Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81, a découvert que Kelvin Aubichon manquait à l'appel.

Native Counselling Services of Alberta a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Kevin Aubichon, est âgé de 30 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 84 kg (186 lb). Le détenu a un teint clair, des yeux bruns, des cheveux bruns et de multiples tatouages, dont:

Les mots «?SHEYANNA RAIN?» sur le cou

Le Bonhomme Pillsbury sur le côté droit de son cou

sur le côté droit de son cou Une feuille de cannabis sur le bras gauche

Le mot «?LEXIE?» sur le cou

Le mot «?LUXURY?» sur l'avant-bras gauche

Les mots «?77 SPADE DIAMOND CLUB?» sur le bras gauche

Les mots «?GUN KEEP IT 100?» sur le bras gauche

Les mots «?IN MEMORY OF RHONDA MARY ANDERSON?» sur le bras droit

Le mot «?MONEY?» sur le bras droit

Une croix avec les mots «?LOVE MOM?» sur le bras droit

Une pyramide sur l'avant-bras droit

Un hibou et une rose sur l'épaule/bras gauche

Une femme avec un jeu de cartes sur le bras gauche

Les mots «?NO PAIN?» sur le bras gauche

Des dès sur l'avant-bras gauche

Une croix sur la main gauche

Une rose sur la main gauche

Le détenu purge actuellement une peine de cinq ans et neuf mois pour vol qualifié, introduction par effraction dans un dessein criminel, méfait, entrave à un agent de la paix, vol d'un véhicule à moteur, vol sous 5000 $, défaut de se conformer à une ordonnance (x3) et omission de se conformer à une ordonnance.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Kelvin Aubichon est prié de communiquer avec le Service de police d'Edmonton.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

29 avril 2024 à 03:44

