Évasion de la Maison de ressourcement Buffalo Sage





EDMONTON, AB, le 28 avril 2024 /CNW/ - Service correctionnel Canada

Le 27 avril 2024, le personnel de la Maison de ressourcement Buffalo Sage, un pavillon de ressourcement de l'article 81 à niveau de sécurité minimale, a découvert que Eugenia Herman manquait à l'appel.

Native Counselling Services of Alberta a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre la détenue.

Eugenia Herman a 31 ans, mesure 163 cm (cinq pi quatre po) et pèse 57 kg (126 lb). Elle a le teint moyen foncé, les yeux bruns et les cheveux bruns et de multiples tatouages, dont :

Un léopard rouge et noir sur le cou

Un brassard rouge sur son bras gauche

D.E.E.R sur son épaule droite

«?For those I love I will sacrifice?» sur son bras droit

«?Loco?» sur son avant-bras droit

Une rose sur son mollet droit

La détenue purge actuellement une peine de deux ans pour possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions, contravention d'une ordonnance d'interdiction, omission de se conformer à une ordonnance (x2), agression armée ou infliction de lésions corporelles, possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $ et vol d'un véhicule à moteur.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Eugenia Herman est prié de communiquer avec la police.

Native Counselling Services of Alberta et le Service correctionnel Canada (SCC) procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

28 avril 2024 à 02:32

