Invitation aux médias - Plan pour la langue française





MONTRÉAL, le 27 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Plan pour la langue française.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron.

Cet événement aura lieu :

Date : 28 avril 2024



Heure : 11 h



Lieu : Montréal

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Thomas Verville à [email protected].

27 avril 2024 à 17:00

