Participation au vote par anticipation pour Lambton--Kent--Middlesex et Milton





TORONTO, le 27 avril 2024 /CNW/ - Selon les chiffres préliminaires, 4 976 électeurs (soit 5,5 p. 100 des électeurs inscrits) dans la circonscription de Lambton--Kent--Middlesex et 6 511 électeurs (soit 6,6 p. 100 des électeurs inscrits) dans la circonscription de Milton ont voté par anticipation à l'élection partielle du 2 mai.

En comparaison, 9 820 électeurs (soit 10,9 p. 100 des électeurs inscrits) dans la circonscription de Lambton--Kent--Middlesex et 11 520 électeurs (soit 12,6 p. 100 des électeurs inscrits) dans la circonscription de Milton avaient voté avant le jour du scrutin lors de l'élection générale de 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les élections partielles de Lambton--Kent--Middlesex et de Milton, notamment des exemples de pièces d'identité acceptées et la liste des candidats, et pour savoir où et quand voter, rendez-vous sur elections.on.ca/fr .

Dates importantes pour le vote

Du 4 avril au 1 er mai - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans le bureau de votre directeur ou directrice du scrutin jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 1 er mai. Rendez-vous sur elections.on.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements.

mai - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans le bureau de votre directeur ou directrice du scrutin jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 1 mai. Rendez-vous sur elections.on.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements. Du 21 avril au 2 mai - Vous pouvez utiliser la technologie d'aide au vote dans le bureau de votre directeur ou directrice du scrutin ou sur rendez-vous le jour du scrutin.

Le 2 mai - Vous pouvez voter le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est). Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître le lieu de vote qui vous a été attribué.

Publicité politique et sondages électoraux

Les 1 er et 2 mai - La publicité politique est interdite.

et 2 mai - La publicité politique est interdite. Le 2 mai - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

