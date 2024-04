Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise 2023-2024 - Le gouvernement annonce une aide financière de 325 000 $ au Festival Transistor





GATINEAU, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui une aide financière de 325 000 $ au Festival Transistor. Cette subvention, accordée dans le cadre de la 3e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, volet 2, vise à soutenir le projet intitulé L'heure de grande écoute : balado documentaire hebdomadaire.

Ce projet de Transistor Média représente une offre de balado novatrice dans le paysage médiatique québécois. Cette série documentaire, diffusée pendant 26 semaines consécutives, dévoilera une immersion unique dans les récits et les sonorités du Québec. Réalisée par une équipe multidisciplinaire provenant de diverses régions, la série mettra en lumière les voix et les expériences de divers intervenants et intervenantes, tels que des brigadières et brigadiers ainsi que des personnes en soins infirmiers, en enseignement, en travail social et en art culinaire, à travers des anecdotes captivantes et des récits inspirants.

M. Julien Morissette, personnalité de la baladodiffusion québécoise, dirigera cette série documentaire en tant que réalisateur et directeur artistique. Son expertise et sa vision assureront une expérience d'écoute immersive et engageante pour le public. De plus, des compositrices et compositeurs québécois contribueront à enrichir chaque épisode avec une musique originale, complétant ainsi l'expérience auditive unique proposée par le balado.

« Cette aide financière témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives culturelles innovantes qui contribuent à la valorisation de la culture québécoise. Ce projet ambitieux vise à rassembler le public d'auditeurs de balados, en croissance en particulier chez les jeunes générations, et à stimuler l'offre et la demande de contenus audionumériques authentiques et captivants, créés par et pour les Québécoises et Québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le projet L'heure de grande écoute représente une contribution significative à la diversification et à l'enrichissement du paysage médiatique. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette expérience sonore unique au public québécois. Cette émission nous permettra de tisser des liens avec nos auditeurs et de partager des récits authentiques qui résonnent avec chacun d'entre nous. »

Julien Morissette, cofondateur et directeur artistique de Transistor Média

Le programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement, les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, ainsi que la mise en oeuvre de projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle du Québec.

Le volet 2, Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise, privilégie la réalisation d'activités d'envergure exceptionnelle et novatrices.

Les objectifs du programme sont les suivants : stimuler l'offre et la demande de contenus culturels québécois; accroître le rayonnement des oeuvres, des contenus, des pratiques et des produits culturels d'ici ainsi que celui des artistes, des artisanes et des artisans les proposant; augmenter la consommation des oeuvres, des contenus et des produits culturels québécois sur l'ensemble du territoire.



Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise

26 avril 2024 à 14:54

