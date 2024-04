Sealing System lance XIO ? Intelligent Farming





XIO ? Intelligent Farming, se spécialise dans les systèmes logistiques pour la production de protéines d'insectes. XIO est une nouvelle unité commerciale au sein de Sealing System A/S, l'un des principaux fournisseurs de lignes d'emballage automatisées de fin de ligne en Scandinavie.

« Chez Sealing System A/S, nous pensons que l'innovation pratique est le moteur du changement dans le monde réel. Avec la création de XIO - Intelligent Farming nous établissons de nouvelles références industrielles, en soulignant l'importance de l'intralogistique dans le domaine de la production de protéines d'insectes et en ouvrant la voie avec fierté. » Ole Jensen, CEO, Sealing System A/S

XIO ? Intelligent Farming fournit des solutions destinées à différents aspects de la production d'insectes, notamment des systèmes logistiques entièrement automatiques, un suivi complet des données, des chariots de transfert et des navettes, ainsi que des systèmes robotisés et des outils robotisés personnalisés. Les solutions de XIO vont des solutions logistiques individuelles installées directement sur le site de l'agriculteur, aux usines pilotes, en passant par les usines industrielles d'insectes. La technologie et l'automatisation de XIO permettent d'augmenter la production de protéines d'insectes.

Les processus intralogistiques sont une partie extrêmement importante de la production d'insectes, et XIO utilise une technologie de pointe et un suivi des données pour optimiser le processus d'élevage. En mettant en oeuvre un suivi méticuleux des données, l'efficience peut être optimisée, permettant ainsi la manipulation quotidienne de tonnes de larves. Les mouches et les larves soldat noires sont couramment utilisées dans la production d'insectes car elles se développent très rapidement, passant de 1 kg d'oeufs à 4 000 kg de larves en seulement 12 jours. Cette production rapide et substantielle de protéines d'insectes rend indispensable la mise en place de systèmes de transport et de logistique solides et fiables.

ENORM Biofactory est la première usine commerciale d'insectes à grande échelle en Europe du Nord. Avec une capacité de production prévue de plus de 10 000 tonnes de farine d'insectes par an, cette installation devrait améliorer considérablement la portée et l'évolutivité de l'industrie. Sealing System et XIO ? Intelligent Farming ont développé la solution logistique pour l'usine pilote et pour l'usine à grande échelle.

ENORM Biofactory élève des larves de mouches soldat noires dans sa production. 25 kg d'oeufs peuvent être transformés en 100 tonnes de larves en seulement 12 jours, ce qui démontre l'efficacité de cette source de protéines d'insectes. De plus, ce processus nécessite une faible consommation d'énergie, d'espace et d'eau par gramme de protéines.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 avril 2024 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :