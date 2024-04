Décès de M. Benoît Pelletier - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement





QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - À la suite du décès de M. Benoît Pelletier, ancien député et ministre, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement. La mise en berne aura lieu de l'aube au crépuscule le samedi 27 avril 2024, jour des funérailles de M. Pelletier.

Au nom de ses collègues parlementaires, la présidente tient à offrir ses sincères condoléances à la conjointe et aux enfants de M. Pelletier, de même qu'à la famille et aux proches de celui qui a été député de Chapleau, en Outaouais, de 1998 à 2008 et ministre de 2003 à 2008.

Né à Québec en 1960, M. Pelletier devient membre du Barreau du Québec en 1982. Successivement conseiller juridique au ministère de la Justice à Ottawa, professeur régulier et doyen adjoint à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, cet expert en droit constitutionnel s'est aussi illustré par sa présence dans les médias.

Au sein du gouvernement du Québec, M. Pelletier a été titulaire de divers portefeuilles entre 2003 et 2008 dont les Affaires intergouvernementales canadiennes, les Affaires autochtones, la Francophonie canadienne, la Réforme des institutions démocratiques et l'Accès à l'information.

Il a reçu de nombreux prix, dont la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec et la Médaille du Barreau du Québec. Il a été nommé officier de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada pour sa contribution au droit.

Source et renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

26 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :