Plein feu sur la célébration de la Journée de visibilité lesbienne





MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui est célébré internationalement le 42e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne ( JVL ). Au Québec, 44 villes ont adopté une résolution pour souligner la JVL et une déclaration sera présentée le 30 avril à l'Assemblée nationale par Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+. À Montréal, le mât du stade s'illuminera aux couleurs symboliques de la Journée : rose, blanc et orange. Un événement de célébration organisé par le Réseau des lesbiennes du Québec ( RLQ ) sera tenu demain à 14h au Bain Mathieu pour festoyer et rassembler la communauté lesbo-queer locale.

Depuis le 20 mars, le RLQ mène la campagne Habiter l'espace qui vise à célébrer la place des femmes et des personnes lesbo-queer dans l'espace public. L'ensemble de la communauté a été invité à participer à la campagne en posant des affiches, en partageant sur les réseaux sociaux ce que représente pour chacun?e d'habiter l'espace, en plus d'interpeller leurs conseils municipaux locaux pour qu'ils adoptent une résolution soulignant la JVL. « En habitant les espaces de notre société, les femmes et les personnes lesbo-queer d'aujourd'hui sont encore confrontées à de nombreux obstacles et défis liés à leur sexualité et leur orientation de genre, explique Tara Chanady, directrice générale du RLQ. Souligner la JVL est un moyen concret de contrer la lesbophobie et de célébrer avec fierté et authenticité les espaces que nous habitons ».

L'événement de célébration au Bain Mathieu, le 27 avril 2024, présentera un panel de discussion sur les perspectives lesbo-queer dans le milieu de l'humour, des performances, une remise des Prix visibilité, militantisme et hommage, en plus de la prise de parole de la journaliste française et militante féministe, écologiste et lesbienne, Alice Coffin. « Venez célébrer avec nous! Un mélange de discussions stimulantes et de festivités est au rendez-vous », se réjouit Tara Chanady.

À propos

Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme d'action communautaire autonome qui oeuvre au niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes, des femmes de la diversité sexuelle et de leur communauté.

26 avril 2024 à 07:15

