Le prix des aspirateurs Tineco s'effondre pendant les French Days.





PARIS, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Avec les French Days qui reviennent, Tineco sort le grand jeu, avec des promotions à un prix inratable. Les French Days se déroulent du 30 avril au 7 mai 2024 sur Cdiscount.

Le Tineco Floor One S5 COMBO répond à tous vos besoins d'aspiration et de nettoyage ! Doté d'un design innovant 3-en-1, FLOOR ONE S5 COMBO est parfait pour nettoyer les bureaux, les appartements et petites maisons dotés d'un sol dur. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur grande taille et en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Prix public conseillé : 459?

Prix promotionnel : 319?

Lien ICI

L'aspirateur laveur Tineco Floor One S6 répond à une multitude de tâches ménagères et de scénarios différents. Il permet d'éliminer les tâches tenaces et collantes sur les sols durs, qu'ils soient du carrelage, du parquet, des stratifiés ou autres. Le capteur intelligent iLoop de Tineco détecte automatiquement le degré de saleté et optimise l'intensité du nettoyage en fonction. Il dispose de trois modes de nettoyage s'adaptant à tous les besoins ménagers. La nouvelle tête de brosse permet un nettoyage des 2 côtés sans aucun angle mort, permettant d'atteindre sans effort les moindres recoins et de ne plus manquer un seul recoin. Cet appareil électroménager offre jusqu'à 35 minutes d'autonomie. Appareil léger et propulsé, permet de nettoyer son intérieur sans effort. L'application mobile informe en temps réel de la performance de nettoyage, alors que l'assistant vocal fournit des informations utiles et un support additionnel.

Prix public conseillé : 549?

Prix promotionnel : 429?

Lien ICI

Le Tineco Floor One S3 Cet aspirateur nettoyeur est efficace pour venir à bout de toutes les tâches liquides, des pires dégâts et poils d'animaux présents sur tous types de sol intérieur. Léger et sans fil, il se transporte facilement. Le capteur intelligent iLoop de Tineco indique automatiquement au Floor One S3 d'ajuster son débit d'eau, sa puissance de nettoyage et d'aspiration pour nettoyer tout ce qui se trouve sur le sol. De plus, il possède la plus grande puissance d'aspiration de sa catégorie pour une efficacité redoutable !

Prix public conseillé : 299?

Prix promotionnel : 269?

Lien ICI

PURE ONE Station Pet : L'aspirateur expert des poils d'animaux, une révolution dans le nettoyage avec une puissance incomparable.

Le PURE ONE STATION Pet réinvente le nettoyage des poils d'animaux avec son kit spécialisé. Doté d'une brosse Pet et d'un tuyau d'extension, il assure une performance de nettoyage complète. Le Pure One Station Pet présente une intelligence améliorée avec un écran LED, offrant des données détaillées, une connectivité à l'application, et une surveillance vocale pour une expérience de contrôle ultime et une commodité accrue.

De plus, il est capable d'ajuster automatiquement le programme d'auto-nettoyage en fonction du niveau de poussière dans le bac. La station sélectionne intelligemment l'un des trois modes d'auto-nettoyage (30/45/60s).

La station PURE ONE propose tous les indispensables pour un nettoyage sans effort dans un package économique. Expérimentez les avantages de l'autonettoyage, de la brosse ZeroTangle et de la batterie Pouch Cell, le tout à un prix inégalé, pour une vie quotidienne plus facile et plus sophistiquée.

Prix public conseillé : 799?

Prix promotionnel : 629?

Lien ICI

A propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398548/Tineco_French_Day_1920x1080.jpg

26 avril 2024 à 06:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :