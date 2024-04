Lancement du « World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024 » le 1er mai





Des personnalités du monde du café et des baristas se réuniront à BEXCO, Busan, en mai.

Les professionnels de l'industrie du café de spécialité du monde entier se réuniront à BEXCO, Busan, du 1er au 4 mai 2024, pour la première édition du World of Coffee en Asie. Cet événement comprendra également le 2024 World Barista Championship, qui réunira les meilleurs baristas du monde entier. La Specialty Coffee Association (SCA) collabore avec la ville métropolitaine de Busan et l'organisateur EXPORUM, avec le soutien de l'Indonésie, pays hôte de 2024, pour lancer le World of Coffee à Busan, marquant ainsi une étape importante pour la communauté asiatique du café. Plus de 20 000 participants, dont 12 000 professionnels de l'industrie venus de plus de 70 pays, sont attendus à BEXCO, anticipant des contributions non seulement à l'événement, mais aussi dans l'économie locale.

Lors du « World of Coffee 2024 », plus de 280 entreprises de café nationales et internationales participeront à l'événement et présenteront des produits, des technologies et des services liés au café, notamment l'exposition Roaster Village qui présentera des cafés et des marques de torréfaction nationales et internationales. En outre, des activités telles que le réseautage avec des amateurs de café du monde entier dans le « SCA Community Lounge », la dégustation et l'évaluation de divers cafés nationaux et internationaux dans la « Cupping Room », et la participation à des séminaires pour découvrir et promouvoir de nouvelles cultures du café seront organisées, créant ainsi une plateforme d'expériences et de tendances diverses représentant l'événement mondial du café.

Le World Barista Championship reviendra en Corée après sa dernière édition il y a sept ans au Cafe Show Seoul. Les concurrents démontrent leur expertise dans la création de boissons innovantes à base d'espresso dans des cours d'espresso, de lait et de boissons distinctives, avec des approches et des outils de pointe utilisés sur scène qui ont un impact important et durable sur l'industrie.

Yannis Apostolopoulos, président de la Specialty Coffee Association, qui organise le « World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024 », espère que cet événement constituera un point de départ important pour le développement de l'industrie coréenne du café et un nouveau chapitre pour le « World of Coffee Asia », qui façonnera le paysage culturel et futur du marché asiatique du café.

Des billets à tarif préférentiel sont disponibles sur le site officiel de World of Coffee Asia jusqu'au 28 avril et ne pourront ensuite être achetés que sur place. Pour les exposants et la billetterie, rendez-vous sur : https://asia.worldofcoffee.org/

[Référence] Présentation de « World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024 »

Titre : World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024

Calendrier : 1 (mercredi) ~ 4 (samedi) mai 2024, 4 jours, 10h00~17h00

Lieu : Centre des expositions 1, BEXCO, Busan, République de Corée

Propriétaire : Specialty Coffee Association (SCA)

Hôte : Busan Metropolitan City

Organisé par : Busan Technopark, EXPORUM

