SK chemicals clôture le salon ChinaPlas de manière triomphale et dévoile son schéma directeur pour le Circular Recycletm et ses solutions





- Le salon ChinaPlas 2024 se conclut sur une note positive, les clients plébiscitent le système Closed Loop dévoilée lors de l'exposition

- « SK chemicals résoudra le problème des déchets avec son système complet de circulation des ressources et ses matériaux durables »

SHANGHAI et SEONGNAM, Corée du Sud, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le système complet de circulation des ressources (Closed Loop) présenté par SK chemicals lors de l'exposition internationale a recueilli les éloges des responsables de l'industrie et des clients.

SK chemicals a annoncé le 26 avril avoir clôturé avec succès sa participation au salon ChinaPlas 2024, qui s'est tenu au Shanghai Hongqiao National Exhibition and Convention Center, en Chine, du 24 au 26 avril.

Au cours de cette période, SK chemicals a dévoilé un nouveau concept de système complet de circulation des ressources englobant l'ensemble de ses activités, depuis les matériaux et l'infrastructure de production basés sur la technologie Circular Recycletm, qui décompose chimiquement les déchets plastiques en molécules et les reconvertit en matières premières, jusqu'aux solutions de recyclage des ressources résiduelles.

Le système complet de circulation des ressources implique la classification, la collecte et le retraitement des déchets plastiques post-consommation, pour les retransformer en matières premières plastiques, qui sont converties en matériaux et en produits. Une fois que ces produits matérialisés sont jetés, ils peuvent être recyclés en continu sans générer de déchets en répétant le même processus.

Le système complet de circulation des ressources recherché par SK chemicals est basé sur les compétences clés de l'entreprise en matière de technologie et d'infrastructure Circular Recycletm1). SK chemicals a déjà obtenu la première capacité de production commerciale au monde pour des produits en copolyester recyclés chimiquement. En mars de l'année dernière, SK chemicals a investi environ 130 milliards de won pour acquérir la division commerciale de recyclage chimique de « Shuye », une entreprise chinoise spécialisée dans les matériaux durables, et a créé la société « SK Shantou ». SK Shantou est une entreprise qui produit annuellement 70 000 tonnes de matière première recyclée r-BHET et 50 000 tonnes de PET recyclé chimiquement.

SK chemicals ne s'arrête pas là, mais va de l'avant avec de nouvelles activités afin de fournir des solutions complètes nécessaires au processus de transformation des déchets en produits.

La mise en place d'un système de recyclage complet nécessite la sécurisation des déchets plastiques en vue de leur utilisation comme matières premières et le développement d'un système efficace de gestion des ressources en déchets. À cette fin, SK chemicals a signé un protocole d'accord avec « Shanghai Yuekun Environmental Protection Technology », une entreprise chinoise spécialisée dans les ressources en déchets, pour le développement conjoint d'une activité de recyclage des déchets plastiques.

SK chemicals devrait mettre en place une structure spécialisée de circulation complète des ressources qui tienne compte des caractéristiques uniques de chaque industrie et qui aille au-delà des systèmes généraux de collecte existants pour les bouteilles en PET et d'autres articles.

À ce sujet, Kim Hyun-suk, responsable de la division du développement commercial de SK chemicals, a expliqué : « Des solutions personnalisées pour les matériaux utilisés dans chaque industrie et leurs processus de production et de collecte sont nécessaires pour établir une structure de circulation complète, car la forme et le type de déchets rejetés par les principales industries varient, y compris les appareils électroménagers, les automobiles et la mode. »

SK chemicals prévoit ainsi d'étendre le concept « de bouteille à bouteille », qui recycle les bouteilles en PET, à l'ensemble de l'industrie, en établissant des structures de circulation complètes spécifiques à l'industrie, telles que « de voiture à voiture » et « d'appareil à appareil », qui recyclent et revalorisent les déchets dans chaque secteur d'activité.

Compilation de produits innovants appliquant la technologie Circular Recycletm, y compris la zone d'expérience des matériaux

SK chemicals, qui occupe la première place sur le marché chinois du copolyester, a présenté une large gamme de produits durables à base de copolyester et de polyester (PET) qui sont déjà commercialisés et utilisés par divers propriétaires mondiaux.

SK chemicals a également présenté une gamme de matériaux recyclés, notamment le copolyester Circular Recycletm « ECOTRIA CR » produit à l'aide d'une technologie de recyclage chimique, le copolyester « Claro » qui peut être classé et recyclé après utilisation, et le PET Circular Recycletm « SKYPET CR ».

SK chemicals a présenté non seulement des matériaux mais aussi des produits qui ont déjà été commercialisés en utilisant ces matériaux. Les cosmétiques, les appareils électroménagers et les articles ménagers de diverses marques mondiales qui utilisent ECOTRIA CR, les produits finaux tels que les cordes pour pneus et Samdasu Reborn qui utilisent SKYPET CR, qui ont été commercialisés avec succès en utilisant des matériaux Circular Recycletm réels, ont suscité un grand intérêt parmi les visiteurs du salon.

Dans la zone de test Circular Recycletm du hall d'exposition, des matériaux fabriqués à partir de pétrole et de matériaux physiquement recyclés ont été exposés à côté de ceux appliqués avec la technologie Circular Recycletm, ce qui a permis aux représentants de l'industrie de comparer directement la couleur et la texture des matériaux, augmentant ainsi la participation des visiteurs.

Un mur du hall d'exposition présentait un affichage interactif illustrant l'ensemble du processus de la chaîne de valeur pour les visiteurs. Le processus commençait par la collecte des déchets plastiques dans la ville, suivie d'une catégorisation selon le type de plastique, puis se poursuivait par la dépolymérisation, pour aboutir à la transformation en produit.

Grâce à ces systèmes de circulation complets et à ces matériaux qui appliquent la technologie Circular Recycletm, SK chemicals prévoit de s'imposer comme une entreprise qui fournit des solutions totales couvrant l'ensemble du processus aux clients qui cherchent à atteindre le zéro déchet.

Ahn Jae-hyun, PDG de SK chemicals, a déclaré : « Grâce à la réponse et à l'intérêt manifestés par les clients et les visiteurs à l'égard de la technologie et du système complet de circulation des ressources de SK chemicals présentés lors de cette exposition, nous avons pu acquérir une plus grande confiance dans l'orientation et la vision de notre entreprise. Nous allons continuer à développer nos prouesses technologiques et notre compétitivité, à renforcer la collaboration avec les entreprises clientes et à mettre en place un système complet de circulation des ressources capable de couvrir l'ensemble de l'industrie. »

[Terminologie]

1) Circular Recycletm : Désigne le « recyclage chimique ». SK chemicals est à l'avant-garde d'un marché durable des matériaux de « recyclage circulaire », et considère la recyclabilité infinie des matériaux recyclés chimiquement comme une activité clé pour l'avenir.

26 avril 2024 à 03:00

