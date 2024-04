Cannatrol, le créateur de la technologie révolutionnaire post-récolte de cannabis, reçoit deux approbations de brevet européen





Cannatrol, le créateur du seul système complet de séchage, d'affinage et de stockage pour l'industrie du cannabis, annonce aujourd'hui l'approbation de deux brevets européens pour sa technologie Vaportrol®, protégeant ainsi cette technologie propriétaire dans l'ensemble de l'Union européenne.

« À mesure que l'industrie européenne du cannabis se développe, la demande pour des technologies de séchage, d'affinage et de stockage de précision continue de croître », déclare David Sandelman, cofondateur, COO et CTO, Cannatrol. « Le système de contrôle environnemental éprouvé de Cannatrol garantit un cannabis de qualité supérieure grâce à un processus répétable et fiable, et il convient à toutes les tailles de culture, de la production en serre à grande échelle aux cultivateurs à domicile. »

Il est prouvé que la technologie post-récolte brevetée de Cannatrol augmente les rendements et l'efficience de l'affinage, et offre en moyenne 16 % en plus de rétention des terpènes par rapport aux méthodes traditionnelles de séchage et d'affinage, selon des tests indépendants réalisés par The Cannabis Research Coalition. Tout au long du séchage, de l'affinage et du stockage, l'environnement restera constant et reproductible, quel que soit la saison, le climat ou l'emplacement géographique.

« Nous avons déjà assisté à une croissance exponentielle aux États-Unis, alors que les cultivateurs commerciaux bénéficient des avantages offerts par les systèmes Cannatrol pour leurs résultats financiers, leur efficience globale et, surtout, la qualité de leurs produits », déclare Jane Sandelman, CEO et cofondatrice de Cannatrol. « Les cultivateurs de l'Union européenne seront désormais en mesure d'élaborer des modes opératoires normalisés qui ne laissent rien au hasard, produisant ainsi des fleurs qui ne sont jamais trop séchées et dont la durée de conservation est allongée. »

Plutôt que de s'appuyer sur des conjectures, Cannatrol utilise la science, l'activité de l'eau et la pression de vapeur, ce qui conduit à une qualité de produit élevée, à des rendements accrus, à la conformité aux bons procédés de fabrication (BPF) et à l'amélioration des résultats. Ces brevets s'étendent au-delà du cannabis, car la technologie Vaportrol® a déjà fait ses preuves et est utilisée dans les industries de la viande et du fromage aux États-Unis et en Europe depuis des années.

Cannatrol détient un brevet américain depuis 2020 et a commencé le processus d'obtention de brevets européens en janvier 2019. Bien que toute la production restera aux États-Unis, l'équipement breveté Vaportrol® sera expédié dans les pays éligibles de l'Union européenne.

À propos de Cannatrol

Cannatrol Systems, développé par VT Dry & Cure Technologies, Inc, soutient la culture du cannabis commerciale et domestique en rationalisant et en contrôlant avec précision les processus critiques de séchage et d'affinage, ainsi que le stockage post-récolte. Avec la technologie brevetée Vaportrol®, le système contrôle la perte en eau en régulant la pression de la vapeur et en garantissant la bonne activité finale de l'eau, un élément crucial pour la préservation du terpène, une puissance maximale, un rendement accru et une qualité premium. La solution de contrôle environnemental de Cannatrol garantit la constance des résultats pour chaque climat et géographie, éliminant ainsi les conjectures et les risques de l'humidité saisonnière et des variations de température. Aucune autre solution post-récolte n'offre cette technologie unique et avancée. La technologie propriétaire a valu à VT Dry & Cure Technologies une place sur la liste convoitée Forbes 42.0 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter cannatrols.com.

