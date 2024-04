Systèmes intelligents utilisés pour la construction du tunnel sous-marin le plus profond de Chine





La société China Railway Tunnel Group (CRTG) utilise les « huit systèmes intelligents » pour la construction du chemin de fer Shenzhen-Jiangmen, le projet de tunnel sous-marin le plus profond et à la pression d'eau la plus élevée de Chine.

Durant le World Tunnel Congress de 2024 (WTC2024), du 19 au 25 avril à Shenzhen, des ingénieurs, des experts et des universitaires du monde entier ont visité le site de construction de la CRTG dans le tunnel de l'estuaire de la rivière des Perles, afin d'avoir un aperçu direct des « huit systèmes intelligents » utilisés dans le projet ferroviaire Shenzhen-Jiangmen, un développement clé pour la construction de tunnels intelligents en Chine.

Les huit systèmes comprennent la tunnelisation intelligente, l'assemblage de segments, la coordination, les diagnostics, la surveillance, la production de composants, la gestion des matériaux et la ventilation. En utilisant ces systèmes intelligents, la CRTG a réussi à surmonter les défis du projet et à assurer des opérations efficaces.

Le chemin de fer Shenzhen-Jiangmen, situé dans la région de la baie du Guangdong-Hong Kong-Macao, relie les villes côtières du sud-est de la Chine, Shenzhen et Jiangmen. Le projet comprend un tunnel principal de 9 175 mètres et un puits incliné de 1 160 mètres, ce qui pose d'importants défis géologiques à la construction.

Ces systèmes ont amélioré l'efficacité et la sécurité des opérations de tunnelisation, soutenus par une plateforme de gestion intelligente qui intègre la surveillance en temps réel, l'analyse, la gestion collaborative, la tunnelisation auxiliaire et l'analyse de données massives.

Le système de tunnelisation intelligent, composante essentielle du creusement de tunnels, intègre des technologies avancées telles que les réseaux neuronaux, l'apprentissage automatique, les algorithmes prédictifs, le contrôle de rétroaction en bordure et le contrôle de fusibles d'urgence. Ces innovations permettent une prédiction proactive des paramètres pour des conditions géologiques complexes, l'ajustement de l'attitude du tunnelier à bouclier et la mise en oeuvre d'opérations de creusement de tunnels intelligentes avec ou sans personnel, ainsi que de systèmes d'alerte rapide en cas d'événements anormaux.

« Alors que nous progressons dans la recherche et le développement de la construction de tunnels intelligents, notre engagement est de combler l'écart de données entre la construction et l'exploitation, établissant ainsi de nouvelles normes dans le domaine », a déclaré Hong Kairong, ingénieur en chef de la CRTG.

Le WTC2024 a également célébré le 50? anniversaire de l'ITA, en présentant 50 projets mondiaux importants. La Chine a été honorée par l'inclusion de 9 projets, la CRTG participant à 7 d'entre eux, dont le tunnel Shambala du chemin de fer de Chengkun, le tunnel Dayaoshan, le tunnel Qilian du chemin de fer Xi'an-Kangding, le tunnel Xin Guanjia du chemin de fer Qinghai-Tibet, le deuxième tunnel sous-marin de la baie de Jiaozhou, la ligne 14 du métro de Shenzhen et le corridor Shenzhen-Zhongshan. Ceci met en évidence la force substantielle de la CRTG et ses accomplissements exceptionnels dans le domaine de la construction de tunnels à l'échelle mondiale.

Le WTC est le rassemblement le plus influent de l'industrie, attirant un public mondial d'ingénieurs et d'experts.

