Interactive Brokers annonce la prolongation des heures de négociation des obligations du Trésor américain





Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, a annoncé aujourd'hui une expansion considérable des horaires de trading pour les obligations du Trésor américain sur sa plateforme. Les clients du monde entier pourront désormais négocier des obligations du Trésor américain pendant 22 heures chaque jour. La session de trading se clôture quotidiennement à 17 h 00, heure de l'est (ET), rouvre à 20 h 00, heure avancée de l'est (EDT), et se poursuit jusqu'à 17 h 00 le jour suivant. Durant l'heure normale de l'est (EST), le marché fonctionne de 19 h 00 à 17 h 00. Il s'agit d'une extension notable par rapport aux précédentes neuf heures par jour.

Cette expansion novatrice répond particulièrement aux besoins des clients internationaux d'Interactive Brokers, leur permettant ainsi de négocier des obligations du Trésor américain pendant leurs heures de négociation locales. De plus, tous les clients sont désormais en mesure de réagir rapidement aux actualités du marché mondial et aux événements économiques au fur et à mesure qu'ils surviennent, indépendamment de l'heure ou du lieu.

« L'extension des horaires de trading pour les obligations du Trésor américain représente une amélioration importante de nos offres », a déclaré Thomas Frank, vice-président exécutif d'Interactive Brokers. « Cela s'inscrit dans le cadre d'un effort continu pour élargir notre offre obligataire en ajoutant une nouvelle couverture, des produits, des lieux et de la liquidité. Nous voulons offrir à nos clients l'environnement de trading le plus flexible et complet possible. Avec des clients dans plus de 200 pays et territoires, il est essentiel que nous répondions à leurs besoins et leur offrions des opportunités de trading selon l'horaire qui leur convient le mieux, notamment sur un marché aussi important que celui des obligations du Trésor américain. »

Les obligations du Trésor américain sont considérées comme l'une des options d'investissement les plus sûres et sont très recherchées par les investisseurs en quête de stabilité et de sécurité dans leurs portefeuilles. En étendant les horaires de trading, Interactive Brokers améliore l'accessibilité à ces instruments, permettant ainsi aux investisseurs de mieux gérer leurs portefeuilles. Cette flexibilité peut potentiellement conduire à des transactions plus rentables et à une meilleure gestion des risques.

Interactive Brokers propose les meilleures obligations, avec plus d'un million d'obligations d'entreprises, de municipalités, de trésorerie et d'obligations souveraines non américaines. IBKR fournit ces obligations sans majoration ni écart intégré et facture des commissions faibles et transparentes. Les clients bénéficient également d'un accès gratuit au puissant outil de recherche IBKR Bond Marketplace, qui leur permet de rechercher et de comparer les obligations par type, échéance, rendement et autres critères afin d'adapter leurs investissements à leurs besoins et objectifs spécifiques.

Pour plus d'informations sur la prolongation des heures de négociation des bons du Trésor américain chez Interactive Brokers, veuillez consulter le site suivant :

États-Unis et pays desservis par IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-bonds.php

Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/products-bonds.php

Royaume-uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/products-bonds.php

Europe : https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/products-bonds.php

Hong Kong : https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/products-bonds.php

Singapour : https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/products-bonds.php

Australie : https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/products-bonds.php

Inde : https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/products-bonds.php

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers offrent à leurs clients du monde entier une exécution automatisée des transactions ainsi que la conservation de titres, de biens et de devises, 24 heures sur 24, sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et dans de nombreuses devises, à partir d'une plateforme unique et unifiée. Nous sommes au service des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des groupes de négociation pour compte propre, des conseillers financiers et des courtiers en valeurs mobilières. L'attention que nous portions depuis quarante ans à la technologie et à l'automatisation nous a permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique pour la gestion de leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d'exécution avantageux et des outils de négociation, de gestion des risques et des portefeuilles. Nous leur proposons aussi des sites de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût minime ou nul, ce qui leur permet d'obtenir des retours sur investissement élevés. Pour la sixième année consécutive, Barron's a classé Interactive Brokers au premier rang avec 5 étoiles sur 5 dans son rapport du 9 juin 2023 sur les meilleurs courtiers en ligne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2024 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :