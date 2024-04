Miller Thomson crée le groupe Technologies, propriété intellectuelle et protection de la vie privée





TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Miller Thomson a le plaisir d'annoncer la mise sur pied de son groupe combiné Technologies, propriété intellectuelle et protection de la vie privée. Ce groupe d'avocats spécialisés est particulièrement bien placé pour aider les clients à protéger et à maximiser la valeur de leurs actifs de propriété intellectuelle, tout en leur fournissant des conseils sur les questions liées aux technologies et à la vie privée.

Dirigé par l'associé Aiyaz Alibhai, le groupe Technologies, propriété intellectuelle et protection de la vie privée de Miller Thomson se compose d'avocats qui maîtrisent bien les domaines des technologies, des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, de la vie privée, de la protection des données et de la cybersécurité, en plus d'exceller dans la résolution des différends. Cette équipe dynamique s'attache principalement à fournir des solutions sur mesure aux clients qui doivent composer avec la complexité de l'environnement numérique.

Ce tout nouveau groupe d'expertise, composé de spécialistes de divers domaines, offre des solutions juridiques complètes axées sur l'adoption des technologies, l'application des droits de propriété intellectuelle et la prestation de conseils sur la protection de la vie privée et la cybersécurité. Le groupe, dont le rôle consiste essentiellement à répondre aux besoins divers des entreprises numériques, à protéger leurs actifs de propriété intellectuelle et à répondre à leurs préoccupations en matière de protection des données, fournit des services créatifs, agiles et concurrentiels. Cette initiative vise à valoriser et à préserver les actifs technologiques et de propriété intellectuelle des clients, et à faire en sorte que leurs stratégies commerciales reposent sur des bases juridiques solides.

« Dans l'environnement numérique actuel, il est essentiel de fournir des services juridiques fiables pour aider les entreprises à innover, à prendre de l'expansion et à protéger leurs actifs inestimables, » fait remarquer Jay Hoffman, président du groupe Droit des affaires de Miller Thomson. « Le leadership d'Aiyaz Alibhai contribuera considérablement à la capacité de notre équipe exceptionnelle à offrir des conseils juridiques pratiques aux clients qui exercent leurs activités dans les domaines en constante évolution des technologies, de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée. »

Les journalistes qui souhaitent solliciter une entrevue sont priés de communiquer par courriel avec Julie Lajoye, directrice principale des communications, à l'adresse [email protected].

À propos de Miller Thomson

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. (« Miller Thomson ») est un cabinet de droit des affaires pancanadien comprenant plus de 500 avocats dans cinq provinces. Le cabinet offre une gamme complète de services liés aux litiges et aux différends et possède une expertise en droit des affaires dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement des entreprises et des valeurs mobilières, des services financiers, du droit fiscal, des restructurations et de l'insolvabilité, du commerce, de l'immobilier, du travail et de l'emploi ainsi que dans une foule d'autres domaines. Les clients se tournent vers les avocats de Miller Thomson pour obtenir des conseils pratiques et de grande valeur. Nous avons des bureaux à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Toronto, Vaughan, Montréal et dans la région de Waterloo. Pour tout complément d'information, visitez www.millerthomson.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour lire nos bulletins et découvrir l'actualité juridique et financière.

SOURCE Miller Thomson LLP (Services provided through Miltom Management LP)

25 avril 2024 à 13:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :