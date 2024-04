Dove dévoile ses nouveaux désodorisants pour tout le corps





Découvrez des désodorisants comme vous n'en avez jamais vu. Profitez d'une protection 24 h contre les odeurs, alliée à des soins pour peaux sensibles qui dorlotent tout le corps - des aisselles aux cuisses, en passant par le ventre et les orteils.

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Dove dévoile aujourd'hui ses nouveaux désodorisants pour tout le corps, qui combinent la qualité de ses soins de la peau à l'efficacité d'une protection anti-odeurs pour tout le corps - même les endroits sensibles. Ces désodorisants s'appliquent partout où des odeurs corporelles sont présentes, notamment sous les seins, sur les cuisses, dans le bas du dos, sous les pieds, sur les aisselles et sur les parties intimes (produit réservé à l'usage externe).

Offerts dans un chaleureux parfum de noix de coco et vanille et une version hypoallergène inodore, ces désodorisants sont spécialement conçus pour les peaux sensibles afin d'étendre les bienfaits de Dove à tout le corps. Approuvée par les dermatologues et les gynécologues, leur formule douce qui cajole la peau est élaborée à partir d'un mélange d'acide lactique et de glycérine exempt d'aluminium, de parabènes et de bicarbonate de soude. Il s'agit également d'un produit végétalien et certifié sans cruauté envers les animaux par PETA.

« La transpiration est un phénomène naturel qui sert à réguler la température du corps quand on a chaud, un peu comme un climatiseur intégré. Le corps humain compte de deux à quatre millions de glandes sudoripares, qui se concentrent surtout sur la paume des mains, le front, la plante des pieds et les aisselles. En fait, moins de 1 % de la sueur sécrétée par le corps provient des aisselles. Et détrompez-vous, la sueur ne sent rien. Ce sont les bactéries à la surface de la peau qui s'en nourrissent et qui libèrent les sous-produits responsables des mauvaises odeurs. Sachant cela, Dove a créé des désodorisants pour tout le corps afin de venir à bout des mauvaises odeurs », explique Carolyn Eaton, chercheuse principale en R et D chez Unilever.

« Les consommatrices cherchent à obtenir une protection contre les odeurs là où l'on ne porte normalement pas de désodorisant, poursuit Kristen Denega, directrice associée du rendement et des activités marketing, Désodorisants chez Unilever. C'est ce qui a incité Dove à créer une formule jamais vue au Canada qui met à profit sa technologie exclusive de protection contre les odeurs afin d'éliminer à la source les bactéries responsables des odeurs et de piéger les odeurs déjà présentes. »

Faciles d'emploi, les désodorisants pour tout le corps de Dove se présentent sous forme d'une crème invisible qui s'estompe à l'application. Il suffit de presser le flacon muni d'un applicateur intégré et de déposer une petite quantité aux endroits désirés pour déborder de confiance, de la tête aux pieds.

Les nouveaux désodorisants pour tout le corps de Dove sont en vente dès maintenant au Canada au prix de 14,97 $.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au coeur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Et surtout, elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité, peu importe leur âge, leur taille, leurs origines, leur couleur de cheveux, leur type et leur style;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans retouche numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des produits de beauté, de bien-être et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 127?000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros (données de 2023).

Unilever aspire à devenir la référence incontestée en matière d'entreprise durable et à montrer comment son modèle d'affaires porté par une mission et prêt pour l'avenir génère des résultats supérieurs. L'entreprise est le fruit d'une longue tradition progressiste et responsable.

Unilever Compass , sa stratégie de développement durable, a pour but de l'aider à atteindre un rendement exceptionnel et à favoriser une croissance durable et responsable tout en :

améliorant la santé de la planète;

rehaussant la santé, la confiance et le bien-être des personnes;

contribuant à un monde plus juste en faveur de l'inclusion sociale.

Unilever est à l'origine de nombreuses marques de renom en Amérique du Nord telles que Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, AXE, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca .

25 avril 2024 à 13:45

