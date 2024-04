Antognolla au Forum de l'investissement hôtelier international : Intérêt croissant des opérateurs et investisseurs hôteliers pour le marché italien





Antognolla Resort & Residences a rejoint des experts de l'hôtellerie de classe mondiale au Forum de l'investissement hôtelier EMEA (IHIF EMEA) qui s'est déroulé du 15 au 17 avril à Berlin. Avec plus de 2 500 participants cette année, l'IHIF EMEA reste l'un des plus grands rassemblements de professionnels du secteur dans la région.

Les experts en hôtellerie et les participants à l'événement ont réaffirmé l'intérêt croissant des hôteliers pour l'Italie, comme en témoigne le nombre de marques internationales prestigieuses qui s'établissent sur le marché italien. Le marché de l'hôtellerie dans le pays devient de plus en plus centré sur l'identité, la majorité des hôtels étant affiliés à des marques haut de gamme et de luxe. Les opérateurs internationaux sont de plus en plus attirés par le pays d'année en année : près de 70 % des établissements en cours de développement appartiendront à des chaînes internationales d'ici 2026.

Andrey Yakunin, Président du conseil d'administration d'Antognolla Resort & Residences, a commenté : « Comme l'ont souligné les experts internationaux lors de l'IHIF, les projets de marque centrés sur l'identité sont en passe de devenir la nouvelle tendance dominante dans le marché d'hôtellerie en plein essor de l'Italie. Nous sommes ravis de travailler sur un projet qui combine les normes les plus élevées de l'hôtellerie internationale et du développement durable, à l'hospitalité chaleureuse locale et le patrimoine culturel du peuple ombrien. Grâce aux derniers développements politiques en Italie, notamment le régime de taxe unique du pays et les programmes de visas dorés et les visas de nomade numérique, nous pouvons affirmer avec certitude que le marché de l'hôtellerie italien ne cessera de croître ».

Antognolla Resort & Residences est un nouveau complexe en cours de construction sur les contours d'un château et d'un domaine historique existant en Ombrie, connu comme le « coeur vert de l'Italie », qui sera exploité par Six Senses Hotels Resorts Spas. Conformément aux valeurs de la marque Six Senses, le château, le borgo et le domaine renaîtront sous une enseigne qui met l'accent sur la durabilité. Une fois achevé, il comprendra des résidences, des suites d'hôtel et un centre de bien-être d'une superficie de 3 000 m2, ainsi qu'un parcours de golf de championnat de 18 trous conçu par Robert Trent Jones II. L'architecture historique d'origine sera préservée comme un élément clé du projet de développement, tandis que les nouveaux bâtiments refléteront l'histoire, le style et la beauté de ce lieu exceptionnel. Antognolla marque un moment de transformation pour le marché des résidences de luxe et de marque dans la région émergente de l'Ombrie et dans l'ensemble de l'Italie.

