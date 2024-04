Appel de projets 2023-2024 - Plus de 2 M$ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, annonce une aide financière totalisant 2,32 M$ pour la réalisation de 18 projets visant à lutter contre l'homophobie et la transphobie.

Les projets soutenus participent à la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, à travers un soutien à des organismes communautaires. Les initiatives retenues ont pour objectif :

d'informer et de sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

de développer et de mettre en oeuvre des méthodes et outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

d'augmenter la capacité et l'autonomie organisationnelle des organismes LGBTQ+.

Des 18 projets retenus, 6 ont une portée nationale et 12 ont une portée régionale.

« Le financement de ces projets est fondamental dans un contexte où nous observons une montée des discours haineux envers les communautés LGBTQ+ un peu partout dans le monde et au Québec. Il permettra de concrétiser plusieurs initiatives portées par des organismes oeuvrant auprès de ces communautés pour continuer à faire du Québec une société ouverte et accueillante. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Pour consulter la liste des 18 projets soutenus, visitez Québec.ca.

