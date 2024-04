Effigis Geo-Solutions inc. et Provincial Pole Specialists inc. deviennent Osmose Utilities Services Canada inc.





Osmose Utilities Services inc. (« Osmose »), le fournisseur principal de services essentiels d'évaluation, d'entretien, de restauration et d'ingénierie pour les infrastructures de services publics d'électricité et de télécommunications aux États-Unis, annonce aujourd'hui l'adoption d'une nouvelle image de marque et l'intégration complète de ses deux entreprises de service canadiennes, Effigis Geo-Solutions inc. (« Effigis ») et Provincial Pole Specialist inc. (« PPSI »). Les entreprises fusionnées forment désormais Osmose Utilities Services Canada inc., dirigée par Claude Levasseur, ancien vice-président principal des opérations d'Effigis.

Fondée en 1991 et achetée par Osmose en 2023, Effigis est un leader en informations géospatiales, évaluation de poteaux et services de conception, qui dessert des services publics d'électricité et des fournisseurs de télécommunications importants du Canada, tant au Québec qu'en Colombie-Britannique et en Alberta. Effigis s'appuie sur une multitude d'outils de collecte de données géospatiales, fournissant un éventail de services allant de la collecte d'informations terrain au développement de solutions sur mesure reliées à la cartographie, au suivi des opérations terrain, à la gestion des actifs ainsi qu'aux besoins de surveillance de réseaux de câbles.

Existant depuis plus de 30 ans et acquise par Osmose en 2020, PPSI est l'un des plus grands fournisseurs d'entretien de poteaux au Canada, oeuvrant auprès de services publics d'électricité et de fournisseurs de télécommunications canadiens au Manitoba, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Chaque année, PPSI évalue et traite plus de 250 000 poteaux de services publics en plus de faire du renforcement de poteaux ainsi qu'une foule d'autres services d'entretien des lignes de distribution à travers le pays.

Avec l'ajout des services d'inspection des actifs utilitaires basée sur des données, des capacités de restauration et d'analyse des structures d'Osmose à ceux d'Effigis, PPSI offre aux services publics d'électricité et aux fournisseurs de télécommunications canadiens un nouvel échelon de soutien pour l'amélioration de la force et de la sécurité des infrastructures. « Au cours des nombreuses dernières années, Osmose a étendu ses offres de gestion basée sur des données pour les services publics d'électricité et les fournisseurs de télécommunications canadiens par le biais de nos acquisitions et de l'intégration de ces entreprises », a expliqué John Rigney, directeur administratif et juridique d'Osmose. « De l'évaluation, du traitement et de la restauration de poteaux aux informations géospatiales, en passant par la réponse aux tempêtes, la mise en terre, l'évaluation de systèmes pour les réseaux souterrains, l'ingénierie et l'évaluation de transformateurs montés sur socles, nous avons contribué à soutenir la résilience et le rendement des infrastructures canadiennes des services publics électriques et des télécommunications. »

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir aujourd'hui un tel éventail de services au nom d'Osmose Utilities Services Canada, et ce, d'un océan à l'autre », a indiqué Claude Levasseur. « Nos services combinés aux 90 années d'expérience d'Osmose sont inestimables pour les propriétaires d'infrastructures au Canada. »

Le siège social d'Osmose Utilities Services Canada se trouve à Montréal, au Québec, et des bureaux régionaux sont situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

À propos d'Osmose Utilities Services inc.

Fondée en 1934, Osmose est le fournisseur principal du marché de l'inspection critique, des tests mobiles de tension de contact, des services d'entretien et de restauration pour la transmission électrique, la distribution et les services publics de télécommunications aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis son siège social à Atlanta, Georgia, l'entreprise emploie plus de 4 500 personnes. Les techniciens de terrain, ingénieurs professionnels, scientifiques du bois et experts en corrosion d'Osmose mettent leur expertise en oeuvre pour identifier et résoudre les problèmes afin de rendre les infrastructures des services publics plus sécuritaires, durables et résilients, tout en réduisant les coûts totaux de propriété. Osmose est une entreprise financée par capital-risque d'EQT Infrastructure. Apprenez-en davantage à https://www.osmose.com/.

25 avril 2024 à 10:00

