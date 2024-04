Services financiers Innovation CIBC fournit des facilités de crédit à Q4 Inc.





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni des facilités de crédit pour soutenir les investissements stratégiques de Sumeru Equity Partners (Sumeru) dans la société torontoise Q4 Inc. (« Q4 » ou la « Société »), la première plateforme d'opérations des représentants en placement.

« Grâce à la réussite de l'opération avec notre nouveau commanditaire, Sumeru Equity Partners, nous sommes heureux d'offrir encore plus de valeur à nos clients en tant que première plateforme d'opérations des représentants en placement fondée sur l'intelligence artificielle », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et chef de la direction de Q4 Inc. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien continu de Services financiers Innovation CIBC alors que la Société poursuit sa prochaine phase de croissance. »

« Nous sommes fiers d'appuyer Q4, qui poursuit sa croissance et son leadership dans le domaine de l'accès aux marchés financiers », a déclaré Adam Weiers, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. « La Société et sa plateforme sont bien placées pour continuer à transformer le secteur et à offrir de la valeur à ses clients mondiaux. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la première plateforme d'opérations des représentants en placement qui possède le plus grand ensemble de données exclusives sur les investisseurs au monde, conçue expressément pour éliminer les obstacles entre les sociétés ouvertes et leurs investisseurs. Q4 donne aux leaders des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, et ce, au même endroit. La plateforme d'opérations des représentants en placement de Q4, soutenue par l'intelligence artificielle, est dotée d'un système de gestion de site Web des représentants en placement simple, mais puissant, ainsi que d'un logiciel rapide et efficace, d'un moteur d'analyse robuste, d'un Modèle de relation client-conseiller simplifié pour les investisseurs et de renseignements pertinents sur les actionnaires assortis de mesures améliorées visant à affiner les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les renseignements et les flux de travail qui donneront aux équipes de représentants en placement le pouvoir de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la stratégie, les relations et la valorisation supérieure de leur entreprise.

La société est un partenaire de confiance de plus de 2 600 sociétés ouvertes à l'échelle mondiale, y compris de nombreuses marques parmi les plus respectées au monde, et elle maintient une culture primée où les membres de l'équipe se développent et prospèrent.

Le siège social de Q4 est situé à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, visitez le site www.q4inc.com (en anglais seulement).

25 avril 2024 à 09:35

