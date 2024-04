Vacances TikTok : plus de 4 Canadiens de la génération Z sur 10 admettent visiter des destinations uniquement pour faire du contenu pour les réseaux sociaux ? Enquête FlightHub





Une récente enquête menée par FlightHubMD révèle que la recherche de la photo parfaite joue un rôle de plus en plus important pour les Canadiens lorsqu'il s'agit de choisir une destination de vacances. Selon le sondage mené auprès de 2 000 répondants, deux tiers (66 %) des Canadiens admettent utiliser les médias sociaux pour s'inspirer pour leurs activités de voyage.

De plus, 45 % des répondants de la génération Z rapportent choisir de visiter certains lieux uniquement dans le but de pouvoir poster du contenu sur les médias sociaux, ce qui est également le cas pour 28 % des hommes et 23 % des femmes, toutes générations confondues.

« Ces chiffres indiquent que les Canadiens redéfinissent leurs priorités lorsqu'il s'agit de choisir leur prochaine destination de voyage, explique Henri Chelhot, directeur général de FlightHub. Même si nous associons généralement les voyages à la découverte de nouvelles cultures et cuisines locales, au tourisme ou encore au fait créer des souvenirs inoubliables, les réseaux sociaux sont maintenant totalement intégrés dans nos expériences de voyages et sont devenus des éléments qui vont venir impacter le futur de l'industrie, mais aussi nos habitudes de consommation. »

D'autres faits saillants du sondage de FlightHub sont présentés ci-dessous :

Les médias sociaux font désormais partie de l'expérience de voyage

Les milléniaux et la génération Z sont ceux qui accordent le plus d'importance aux photos et aux médias sociaux lorsqu'ils voyagent. Le sondage révèle ainsi que 38 % des milléniaux et 35 % des membres de la génération Z choisissent leur entière destination de voyage en fonction des photos qu'ils pourront poster sur les médias sociaux, tandis qu'environ 40 % des deux générations estiment choisir les activités de leur séjour dans le but de pouvoir publier de belles photos sur leurs réseaux.

Les baby-boomers sont ceux qui considèrent les publications sociales le moins, avec seulement 11 % estimant penser aux photos qu'ils pourront poster lorsqu'ils sont en vacances.

sont ceux qui considèrent les publications sociales le moins, avec seulement 11 % estimant penser aux photos qu'ils pourront poster lorsqu'ils sont en vacances. En revanche, 31 % des membres de la génération X rapportent que lorsqu'ils choisissent une destination de voyage, ils pensent à leurs publications sur les médias sociaux.

Autre fait intéressant, 38 % des milléniaux et de la génération Z choisissent leurs voyages dans le but de rendre leur amis et connaissances envieux. Sans surprise, ces pourcentages sont bien plus bas chez les baby-boomers (9 %) et au sein de la génération X (24 %).

Inspiration de voyage : la génération influenceurs

Lorsqu'il s'agit de chercher de l'inspiration pour les destinations de voyages, en général, les amis et la famille restent la source numéro un chez les Canadiens (67 %), suivis des blogues de voyages (42 %). Au niveau générationnel, sept répondants sur dix chez les baby-boomers, la génération X et la génération Z se fient à leurs amis et leurs familles pour trouver de l'inspiration pour des destinations spécifiques, alors que seuls 60 % des milléniaux le font. Toutefois, les plateformes médias sociaux, notamment Instagram et TikTok, sont elles aussi des choix très populaires en termes d'inspiration de voyages parmi les générations plus jeunes.

Des expériences de voyages uniques plutôt que touristiques

Malgré l'essor des « voyages médias sociaux », la spontanéité reste très appréciée lors des excursions. D'ailleurs, 90 % des Canadiens indiquent qu'ils affectionnent particulièrement les moments amusants inattendus lorsqu'ils voyagent, et 72 % cherchent à vivre des expériences originales. Toutefois, les attractions touristiques ne sont pas en reste, avec 90 % des répondants rapportant qu'ils aiment en visiter au moins une durant leurs vacances.

