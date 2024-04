zvoove renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de DirectSkills, leader de la gestion de l'intérim en France





LOHNE, Allemagne et PARIS, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- zvoove, société leader dans la numérisation des secteurs du marché intérimaire et des prestations de conciergerie et nettoyage en Europe, annonce l'acquisition de DirectSkills, acteur majeur dans la gestion du personnel externe pour le secteur de l'intérim en France. Cette opération marque la première acquisition stratégique de zvoove en France, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des services de travail temporaire en Europe.

zvoove s'est imposé comme leader sur les marchés des services de travail temporaire en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Autriche. L'entreprise offre à ses clients - agences d'intérim et clients professionnels - des solutions et des services de numérisation inégalés basés sur le Logiciel en tant que Service (SaaS) et l'intelligence Artificielle (IA). Avec l'acquisition de DirectSkills, zvoove étend sa portée au marché français, démontrant ainsi son engagement à fournir des solutions de recrutement complètes dans toute l'Europe.

Oliver Muhr, PDG de zvoove, a commenté l'acquisition en déclarant : "Nous sommes enchantés d'accueillir DirectSkills au sein de zvoove. Cette décision stratégique s'inscrit dans notre volonté d'étendre notre présence sur les principaux marchés européens. DirectSkills apporte une expertise inestimable, bénéficiant d'une forte présence sur le marché français en étant connecté à 99% des agences d'intérim françaises et en facilitant un volume de facturation de plus de 3 Md? sur sa plateforme. Grâce aux références de DirectSkills et à notre engagement commun pour la numérisation du secteur de l'intérim, nous sommes prêts à offrir encore plus de valeur à nos clients et à stimuler l'innovation dans l'écosystème de l'intérim."

Le marché français de l'intérim est l'un des plus importants d'Europe et connaît une croissance constante. DirectSkills propose des solutions qui permettent à ses clients - parmi lesquels figurent Auchan, Daher, Eiffage, GEODIS, STEF et d'autres grandes entreprises européennes - de gérer environ 300 000 travailleurs temporaires par an et de traiter environ 2 Md? de salaires annuels via sa plateforme. La solution logicielle de DirectSkills repose sur des fonctionnalités d'auto-facturation qui numérisent et automatisent les processus clés entre les entreprises clientes et leurs fournisseurs d'intérim.

DirectSkills considère cette acquisition comme un véritable moteur de croissance et d'expansion sur le marché. François Chauvin, PDG et fondateur de l'entreprise, s'est montré enthousiaste à l'idée de collaborer avec zvoove : "L'intégration au sein de zvoove représente une opportunité majeure pour accélérer notre développement et d'enrichir notre gamme de services. Nous sommes convaincus que ce partenarial avec le leader du marché de l'intérim en Europe nous permettra d'atteindre de nouveaux objectifs et d'offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients, tant en France qu'à l'international".

Cette acquisition illustre la vision stratégique de zvoove, qui vise à consolider sa position en tant qu'acteur clé sur le marché français, tout en offrant à DirectSkills les ressources et le soutien indispensables à son expansion. Ce mouvement stratégique démontre une fois de plus l'engagement de zvoove à promouvoir l'innovation et à proposer des solutions incomparables à l'industrie mondiale de l'intérim.

À propos de zvoove

Zvoove est le leader sur le marché des solutions cloud pour les agences de travail temporaire et les prestataires de services de nettoyage en Europe. Dans un écosystème dynamique d'agences d'intérim, de travailleurs temporaires et d'entreprises, zvoove numérise et optimise les processus pour plus d'efficacité et de compétitivité. Grâce à sa digitalisation complète pour les prestataires de services, zvoove améliore le monde du travail en augmentant les offres d'emploi et les opportunités de carrière pour les employés, tout en offrant une main-d'oeuvre plus fiable aux entreprises clientes. Environ 5 500 clients font confiance à zvoove. Aujourd'hui, l'entreprise gère plus de 2,3 millions de travailleurs, 17 Md? de masse salariale annuelle et environ deux millions de candidatures par an via les plateformes de zvoove. Avec plus de 600 employés répartis sur 17 sites à travers l'Europe, zvoove est un partenaire de confiance pour les agences de travail temporaire et les prestataires de services de nettoyage, leur offrant des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

À propos de DirectSkills

DirectSkills est le leader des VMS en France, offrant des capacités inégalées aux entreprises pour gérer efficacement leur main-d'oeuvre temporaire. En éliminant les erreurs de facturation et de contractualisation, en garantissant la conformité réglementaire et en réduisant considérablement les charges administratives, DirectSkills permet à ses clients de se concentrer sur leurs activités principales. Avec plus de 300 clients et 90 000 utilisateurs finaux faisant confiance à DirectSkills, la société gère 3 Md? de facturation annuelle.

25 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :