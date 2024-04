Flex Seal® lance un ruban adhésif renforcé haute performance chez les détaillants partout au Canada





WESTON, Floride, le 25 avril 2024 /CNW/ - Flex Seal vient d'annoncer le dernier ajout à sa gamme de produits Flex Seal : Ruban adhésif ultra-large Flextm *. Ce ruban adhésif renforcé haut de gamme résistant à l'eau** est doté d'un dos robuste et renforcé, déchirable à la main.

Vous trouverez ce nouveau produit chez les détaillants suivants :

Ce qui distingue le ruban adhésif ultra-large Flex des autres rubans adhésifs, c'est sa taille. Ce produit est actuellement proposé en rouleau de 4,6 pouces (11,6 cm) de large, soit 144 % plus large que les rubans adhésifs standard de 1,88 pouce (4,7 cm), et en rouleau de 7,5 pouces de large (19 cm), soit 300 % que les rubans adhésifs standard de 1,88 pouce (4,7 cm) Les deux rubans sont proposés en longueur de 20 pieds (6 m) et peuvent être utilisés dans tous types de tâches.

« Le ruban adhésif renforcé ultra-large Flex n'est pas un ruban adhésif ordinaire, et vous verrez pourquoi dans notre dernière publicité », a déclaré Phil Swift, chef de la direction, porte-parole et inventeur de la famille de produits Flex Seal. « Ce produit est assez résistant pour soulever un coffre-fort de 500 livres (226 kg)***, mais il reste déchirable à la main, ce qui vous permet d'obtenir la taille parfaite de ruban adhésif pour n'importe quel travail. »

Deux options de dimension ultra-large sont disponibles :

7,5 pouces (19 cm) de largeur - 300 % plus large que les rubans adhésifs standard ?

4,6 pouces (11,6 cm) de largeur - 144 % plus large que les rubans adhésifs standard ?

Caractéristiques :

Résistant à l'eau, aux intempéries et aux rayons UV

Peut être fixé sur du métal, du verre, du PVC, et plus encore

Peut être déchiré horizontalement et verticalement pour obtenir n'importe quelle taille

Peut être retiré et repositionné

Usages du produit :

Renforcement des boîtes lourdes

Réparations automobiles temporaires

Déchirures de meubles

Organisation des fils

Étanchéification des conduits

Et bien plus encore!

À propos de la gamme de produits Flex Seal

Swift Response, LLC est le distributeur et l'agent de commercialisation de la gamme de produits Flex Seal® . Fondée en 2011, l'entreprise fournit une variété de produits pour faire soi-même des réparations et des travaux d'entretien à la maison : imperméabilisation, adhérence, collage et scellage.

Personne-ressource pour les médias :

Isabela Roselione, spécialiste des relations publiques

954-282-5400, poste 181

[email protected]

*Peut ne pas adhérer à toutes les surfaces. Peut ne pas se lier à certains matériaux siliconés, à des surfaces déperlantes, à certaines surfaces poreuses, comme le bois brut non peint, le béton, les parpaings et les briques; ou les surfaces sur lesquelles il y a de la graisse, de l'huile, de la saleté ou des débris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site flexseal.ca

**Ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides ou continuellement submergées sous l'eau.

***AVERTISSEMENT - Il s'agit d'une démonstration extrêmement dangereuse. N'ESSAYEZ PAS DE LA REPRODUIRE. Peut entraîner des blessures graves ou la mort. Cette expérience a été effectuée dans un environnement contrôlé par une équipe de professionnels et a servi uniquement à des fins de démonstration. Le ruban adhésif utilisé était du ruban de 7,5 pouces (19 cm) (largeur) x 60 pouces (152 cm) (longueur) et a été appliqué avec une pression ferme. Ne tentez pas de soulever des objets lourds à l'aide du ruban adhésif Flex.

