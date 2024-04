AVIS AUX MEDIAS - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2024 DE CASCADES SE TIENDRA LE JEUDI 9 MAI





KINGSEY FALLS, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Cascades (TSX: CAS) annonce que son assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le jeudi 9 mai 2024, à 11 h HE. L'événement se déroulera sous forme virtuelle et les personnes souhaitant y assister sont invitées à joindre la plateforme de diffusion en ligne 15 minutes avant l'heure prévue de l'événement. Pour plus d'information, veuillez consulter la section Investisseurs du site web de l'entreprise au www.cascades.com/fr/investisseurs.

Quoi? Assemblée générale annuelle des actionnaires 2024 de Cascades



Quand? Le jeudi 9 mai 2024, à 11 h HE



Où? https://web.lumiagm.com/465613564

Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'assemblée sont invités à communiquer avec Hugo D'Amours, vice-président, communications et affaires publiques, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

25 avril 2024 à 08:00

