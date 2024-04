Harvest annonce la dissolution d'FNB





Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest » ou le « gestionnaire ») annonce la dissolution du FNB Harvest de revenu amélioré Marques dominantes (TSX : HBFE) et du FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des actions canadiennes (TSX : HLFE) (les « FNB ») à compter de la clôture d'activité vers le 25 juin 2024 (la « Date de résiliation »). La dernière date à laquelle un rachat pourra être effectué auprès de Harvest (gestionnaire des FNB) devrait être vers le 24 juin 2024, et les parts de catégorie A des FNB devraient être radiées de la cote de la Bourse de Toronto, à la demande de Harvest, à la fermeture des bureaux le ou vers le 25 juin 2024 (la « Date de radiation »), toutes les parts de catégorie A encore détenues par les investisseurs étant soumises à un rachat obligatoire à la Date de résiliation.

Les porteurs de parts des FNB pourront vendre leurs parts par l'intermédiaire des installations de la bourse jusqu'à la date de radiation. Tous les porteurs de parts restants des FNB à la date de dissolution recevront le produit net de la liquidation des actifs des FNB, moins tous les passifs et toutes les dépenses engagées lors de la dissolution des FNB, au prorata.

À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire canadien indépendant de fonds de placement qui gère 4.1 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. Chez Harvest ETFs, nous pensons que les investisseurs peuvent créer et préserver leur richesse en détenant à long terme des entreprises de haute qualité. Cette philosophie fondamentale est au coeur de l'approche d'investissement de notre gamme de FNB.

Les offres de base de FNB Harvest sont centrées sur des stratégies d'options d'achat couvertes, disponibles sous trois formes: revenu d'actions, revenu d'actions amélioré et revenu fixe. Dans nos portefeuilles de revenu d'actions, nous suivons un processus en trois étapes : identifier les secteurs de croissance prometteurs; sélectionner des entreprises bien positionnées dans ces secteurs; et optimiser les rendements en générant des revenus grâce aux options d'achats couvertes. Pour améliorer les rendements potentiels, nous proposons une exposition à effet de levier à certains FNB Harvest grâce à notre gamme améliorée. Nos ETF à revenu fixe se concentrent sur l'investissement dans les ETF du Trésor américain tout en employant une stratégie d'options d'achat couvertes. Cette approche nous permet de proposer des distributions mensuelles élevées à nos investisseurs. Pour ceux qui recherchent des FNB sans options d'achat, nous proposons également nos FNB axés sur la croissance en actions, spécialement conçus pour saisir les opportunités dans les secteurs de croissance et les principales tendances.

