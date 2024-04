Le producteur de Come From Away, Michael Rubinoff, annonce une nouvelle pièce musicale : The Last Timbit, mettant en vedette Chilina Kennedy et Jake Epstein, sur une musique et des paroles d'Anika Johnson et de Britta Johnson, et un scénario de Nick Green





TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le producteur de Come From Away, Michael Rubinoff, est fier d'annoncer que la nouvelle pièce musicale canadienne The Last Timbit sera présentée pour la première fois à Toronto en juin au théâtre Elgin. Elle met en vedette Chilina Kennedy et Jake Epstein, sur une musique et des paroles d'Anika Johnson et de Britta Johnson, et un scénario de Nick Green.

Présentée du 26 au 30 juin, la pièce The Last Timbit s'inspire de faits vécus au Canada et raconte l'histoire de gens de différents horizons qui se réfugient dans un restaurant Tim Hortons durant le blizzard du siècle. Cette nouvelle pièce musicale canadienne touchante explore les thèmes de la famille, de la communauté et de l'entraide, et s'inspire d'un blizzard survenu en 2010 à Sarnia, en Ontario, au cours duquel des dizaines d'invités se sont réfugiés dans un Tim Hortons pendant près de 24 heures en raison de l'intensité de la tempête.

The Last Timbit met en vedette Chilina Kennedy (Broadway : Beautiful: The Carole King Musical), Andrew Broderick (Stratford Festival et Shaw Festival), DeAnn deGruijter (Stratford Festival et Shaw Festival), Sara Farb (Broadway : Harry Potter and the Cursed Child), Kaya Kanashiro (Sort of de CBC), Julia McLellan (production torontoise : Six), Danté Prince (Stratford Festival), Kimberly-Ann Truong (Broadway : Miss Saigon) et Jake Epstein (Broadway : Beautiful: The Carole King Musical). D'autres artistes seront annoncés plus tard.

« Le grand théâtre musical raconte des histoires passionnantes. Chaque jour, dans tout le pays, des millions de Canadiens se réunissent chez Tim Hortons, où se déroulent diverses aventures du quotidien », a déclaré M. Rubinoff, qui a remporté un prix aux Olivier Awards et qui a été nommé aux Tony Awards pour Come From Away, et qui a reçu la Croix du service méritoire de la gouverneure générale du Canada pour son rôle dans la création du spectacle.

« The Last Timbit est une célébration de l'esprit de communauté qui surprendra et ravira le public par son émotivité et par son humour. »

La pièce The Last Timbit comprend une musique et des paroles d'Anika Johnson et de Britta Johnson, un scénario de Nick Green, une mise en scène de Brian Hill, une chorégraphie de Genny Sermonia, des orchestrations et une supervision musicale de Lynne Shankel, une direction musicale de Jonathan Corkal-Astorga, une conception des décors et des costumes de Kelly Wolf, des éclairages de Jareth Li, une conception sonore de Josh Liebert, une gestion de la production par Ray Salverda, une gestion de la scène par Seren Brooke Lannon et une direction générale par Rob Richardson, producteur associé.

« Les gens d'ici ont un lien très spécial avec Tim Hortons; on associe la marque à toutes sortes d'événements importants dans nos vies, et c'est super de pouvoir écrire des chansons à ce sujet », a déclaré Britta John. « C'est une source d'inspiration très riche, et nous avons vraiment hâte de présenter notre travail! »

La pièce The Last Timbit sera présentée au théâtre Elgin à Toronto du 26 au 30 juin, et les billets seront mis en vente vendredi à 8 h (HE) sur ticketmaster.ca.

« C'est un honneur de travailler avec Michael Rubinoff et une équipe incroyable pour monter la pièce The Last Timbit », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

La marque mondiale de style de vie Roots Corporation sera le partenaire de la garde-robe et de la marchandise pour The Last Timbit. Dans le cadre de ce partenariat, les stylistes de Roots collaboreront avec la personne responsable des costumes pour sélectionner des morceaux qui reflètent bien le style et la personnalité de chaque personnage, tout en mettant en valeur le savoir-faire de l'entreprise pour ses collections de vêtements et de cuir.

