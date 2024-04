La 135e Foire de Canton présente des innovations révolutionnaires en matière d'ameublement





GUANGZHOU, Chine, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- La deuxième phase de la très attendue 135e Foire des importations et exportations de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire »), d'une durée de 5 jours, a démarré le 23 avril, mettant en vedette les articles ménagers, les cadeaux et les décorations, le bâtiment et le mobilier. La section des meubles s'est distinguée en présentant des produits de premier plan intégrant de nouveaux designs et de nouvelles technologies afin d'esquisser une nouvelle vision de la qualité de vie pour les acheteurs internationaux.

En tant que marque leader dans le domaine de la cuisine et de la décoration intérieure personnalisée avec une gamme de marques telles que Miform, Opoly et Opolini, Oppein Home Group Inc a attiré l'attention du monde entier lors de la foire avec ses solutions d'aménagement intérieur personnalisées. Ces solutions sont conçues pour répondre aux exigences des consommateurs en matière de fonctionnalité et de qualité, tout en s'alignant sur les tendances actuelles en matière de design. En particulier, le meuble de cuisine ZONE comprend un îlot intégré équipé d'une plateforme interactive lumineuse, un témoignage de l'approche innovante d'Oppein adaptée aux préférences esthétiques et aux besoins personnalisés de la génération Z. Ce meuble de cuisine offre également un vaste espace de rangement et un système d'éclairage pour la salle à manger. Cette armoire de cuisine offre également un vaste espace de rangement conçu pour incorporer de manière transparente des appareils tels que des fours à vapeur et des réfrigérateurs intégrés, tout en organisant de manière réfléchie les petits appareils électriques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://goo.su/Bgu7O .

ShenZhen ZhongShen AI DI Bedding Technology est à la pointe de l'innovation en matière de literie grâce à la recherche et au développement. Elle produit chaque année plus de 3 000 nouveaux modèles de matelas, notamment des matelas écologiques sans colle, des matelas intelligents et des matelas en laine naturelle. La technologie présentée comprend la série de matelas intelligents IA, qui exploite la technologie IA pour s'adapter instantanément aux caractéristiques corporelles de l'utilisateur et offrir une expérience de sommeil optimisée grâce à des ondes vibratoires combinées à des ondes sonores, facilitant ainsi le sommeil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://goo.su/oqyn .

Zhejiang Anji Yongfeng Furniture Co, Ltd, excelle dans la conception innovante, le développement, la fabrication et la vente de sièges, en se concentrant sur les chaises de bureau et les canapés pour le marché moyen à haut de gamme grâce à l'utilisation d'une technologie avancée. Yongfeng a lancé des chaises de bureau et des canapés haut de gamme dotés d'un double dossier ergonomique réglable sur quatre hauteurs pour le confort des personnes mesurant entre 140 cm et 190 cm. Ces fauteuils sont équipés de plateaux d'appui dorsal à deux positions, assurant souplesse et confort entre les postures de travail et de repos.

La 135e Foire de Canton rassemble de nombreuses entreprises engagées dans l'innovation dans le secteur de l'ameublement, dans le but de créer de nouvelles expériences de vie de qualité pour les consommateurs du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395816/135th_Canton_Fair_Showcases_Revolutionary_Home_Furnishing_Innovations.jpg

25 avril 2024 à 03:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :