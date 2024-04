Le Tokyo Station Hotel étend le programme de séjour neutre en carbone à toutes les chambres pour aider à atteindre un monde durable





TOKYO, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Tokyo Station Hotel a appliqué le programme de séjour neutre en carbone à toutes ses chambres réservées par l'intermédiaire de n'importe quel canal à partir du mois d'avril afin d'accélérer les efforts visant à contribuer à l'avènement d'un monde durable. Le restaurant principal de l'hôtel, le restaurant Blanc Rouge, a renouvelé son concept de menu pour soutenir l'approvisionnement local.

Le Tokyo Station Hotel prend des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Grâce à ce programme, l'hôtel élimine pratiquement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) pendant le séjour de ses clients, quel que soit le canal par lequel ils effectuent leur réservation, et il s'agit d'une initiative sans précédent pour un hôtel à service complet au Japon. Les clients de l'hôtel contribueront automatiquement à la préservation de l'environnement par le simple fait de séjourner dans l'hôtel. En outre, l'hôtel a pris d'autres initiatives telles que la réduction des déchets alimentaires, la contribution communautaire et la conservation de l'énergie, et continuera à faire des efforts pour contribuer à l'avènement d'un monde durable.

Le restaurant Blanc Rouge, qui participe de manière proactive aux initiatives des ODD en réduisant les pertes alimentaires et en favorisant l'approvisionnement auprès des producteurs locaux, a mis à jour son concept de menu en avril 2024. La dégustation du menu « La nouvelle cuisine francaise à la japonaise » est un superbe chef-d'oeuvre dans lequel le chef sélectionne des ingrédients de première qualité de tout le Japon pour l'art de la cuisine française. Un festin gastronomique de 13 plats emmènera les invités dans une aventure culinaire captivante.

Le Tokyo Station Hotel, situé dans le bâtiment Marunouchi de la gare de Tokyo, monument emblématique de la capitale désigné comme bien culturel important du Japon, allie harmonieusement charme historique et luxe moderne. En pénétrant dans ce bâtiment patrimonial méticuleusement préservé, les clients auront l'impression de faire un voyage dans le temps, grâce à son architecture élégante et à son allure intemporelle. Les chambres, qui allient esthétique classique et confort contemporain, offrent une retraite luxueuse avec vue sur la ville animée. Au cours du siècle dernier, des écrivains célèbres et d'éminentes personnalités du monde entier ont choisi de s'y installer.

Sa situation centrale, à côté de la gare de Tokyo, en fait un point de départ idéal pour explorer la ville. Pour ceux qui recherchent une fusion harmonieuse entre l'histoire, le luxe et la commodité, le Tokyo Station Hotel est un choix inégalé, offrant une expérience enchanteresse de Tokyo.

