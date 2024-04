Terra Drone, Unifly et Aloft lancent le développement d'UTM pour AAM ciblant les marchés mondiaux





TOKYO, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Terra Drone Corporation, l'un des principaux fournisseurs de technologie de drones et de mobilité aérienne avancée (AAM) dont le siège se trouve au Japon, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un développement conjoint avec ses entreprises du groupe Unifly NV (« Unifly ») et Aloft Technologies Inc. (« Aloft ») axé sur la gestion du trafic UAS (UTM) pour les AAM ciblant les marchés mondiaux. Terra Drone a fait des progrès dans son activité pionnière d'UTM grâce à des investissements stratégiques dans Unifly, l'un des principaux fournisseurs de technologie d'UTM basé en Belgique, et Aloft, qui détient la première part de marché d'UTM aux États-Unis. Cette collaboration marque la première au monde. . .développement conjoint de l'UTM pour les ACA par de multiples entreprises avec de nombreux antécédents en matière de mise en oeuvre et d'exploitation de l'UTM.

Les trois entreprises poursuivent le développement conjoint d'UTM afin de tirer parti de la progression rapide à l'échelle mondiale des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOLs), qui sont en train de révolutionner le transport. Morgan Stanley prévoit que le marché de la mobilité aérienne urbaine (UAM) atteindra 1 billion de dollars d'ici 2040 et 9 billions de dollars d'ici 2050 (1), avec une reconnaissance mondiale des eVTOLs grâce à des vols d'essai et des démonstrations de prototypes.

Les entreprises sont fières d'annoncer des initiatives visant à améliorer leurs plateformes UTM existantes en prévision de la montée en flèche des activités des avions et des drones eVTOL. La vision commune de la plateforme UTM est de permettre des opérations aériennes sûres et efficaces pour les eVTOLs et les drones dans un avenir prévisible.

Conscients de l'évolution des besoins de l'industrie de la gestion de comptes automatisée, ils se consacrent à l'expansion de leur plateforme en intégrant des fonctions supplémentaires cruciales. Ces améliorations, conçues avec l'automatisation au coeur, visent à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à ouvrir la voie à l'intégration de leur technologie UTM de plus en plus automatisée dans la conception et le cadre opérationnel des AMA. Grâce à ces efforts, ils visent à établir de nouvelles normes dans l'UTM et à faciliter l'intégration transparente des eVTOLs et des drones dans l'espace aérien national, renforçant ainsi le potentiel de l'industrie AAM.

Grâce à cette initiative, ils visent à construire une infrastructure UTM mondiale qui démarre l'industrie AAM dans le monde entier, créant un écosystème cohésif qui soutient la croissance de l'AAM et s'attaque aux défis plus vastes de la mobilité urbaine, de la durabilité et de la sécurité du trafic aérien.

Notes à l'éditeur :

Recherche de Morgan Stanley dans un rapport intitulé « eVTOL/Urban Air Mobility TAM Update : A Slow Take-Off, But Sky's the Limit » https://advisor.morganstanley.com/the-busot-group/documents/field/b/bu/busot-group/Electric%20Vehicles.pdf ]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2396553/Terra_Drone.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186129/Terra_Drone_Logo.jpg

24 avril 2024 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :