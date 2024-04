Bombardier présente mondialement une nouvelle image de marque audacieuse alors que l'entreprise s'élance vers un avenir ambitieux





Un nouveau logo salue la transition réussie de l'entreprise comme société d'aviation d'affaires à vocation unique. Le symbole lui-même, le Mach de Bombardier, présente la silhouette d'un avion qui franchit le mur du son, tandis que les rafales de vent au-dessus d'une aile évoquent l'héritage de l'entreprise

La proposition de valeur des employés « La rencontre du coeur et du savoir-faire » est centrée sur les équipes talentueuses de Bombardier, saluant le dynamisme réputé de sa main-d'oeuvre, son savoir-faire incroyable et sa profonde expertise technique





MONTRÉAL, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier, chef de file mondial de l'aviation d'affaires, a présenté aujourd'hui sa nouvelle image de marque ancrée dans l'évolution de son logo. Alors que Bombardier progresse avec succès comme entreprise à vocation unique de conception, de construction et d'entretien des meilleurs avions d'affaires du monde, la nouvelle image de marque renforcera et propulsera l'approche authentique de l'entreprise auprès de ses clients, fournisseurs et investisseurs ? plaçant l'élément humain au centre et insufflant un sens de la famille unique en son genre.

Bombardier s'est démarquée comme chef de file mondial de l'aviation d'affaires en s'appuyant sur des piliers solides : son portefeuille d'avions d'affaires au vol en douceur, son réseau de service mondial élargi et une équipe Bombardier Défense en plein essor qui connaît un grand succès. Durant toute son histoire qui a défini l'industrie, Bombardier a entretenu un esprit d'innovation audacieux tout en restant fidèle à ses racines d'entreprise et à ses valeurs familiales. La nouvelle image de marque reflète la réussite des équipes passionnées et talentueuses de Bombardier, qui ont fixé la norme en livrant les avions les plus performants et un service de calibre mondial à leurs clients du monde entier.

« Aujourd'hui est un moment historique pour plus de 18 000 membres talentueux et passionnés de l'équipe Bombardier. Notre entreprise emblématique regarde vers l'avenir avec confiance et avec un esprit d'innovation, deux notions qu'incarnent avec élégance notre nouveau logo et l'évolution de notre image de marque, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nos clients du monde entier sont des leaders qui façonnent le monde et qui s'attendent à ce que nous livrions une expérience absolument mémorable. Lorsque nous leur demandons ce qui distingue Bombardier des autres, la notion de « sens de la famille » revient à maintes reprises comme facteur de différenciation. »

M. Martel a ajouté : « Enfin, Bombardier ne serait pas là où elle se trouve aujourd'hui sans les meilleurs talents. Ce sont de véritables maîtres de leur métier, alliant certaines des technologies les plus complexes du monde à une approche très personnelle et empreinte de passion en matière d'aménagement intérieur des avions, de modifications pour le secteur de la défense, de service jour et nuit, et plus encore. Notre nouvelle image de marque fait honneur à ces standards les plus élevés que les membres de nos équipes ont établis pour notre industrie. »

Un nouveau logo, inspiré par l'innovation et l'héritage de l'entreprise

Le nouveau logo de Bombardier salue la transition réussie de l'entreprise vers la conception, la construction, l'entretien et la modification des meilleurs avions du monde. Le symbole lui-même, le Mach de Bombardier, présente la silhouette d'un avion qui franchit le mur du son ? éloge de l'ambition et de l'esprit novateur des talentueux employés de Bombardier ? tandis que les rafales au-dessus d'un avion évoquent l'héritage solidement enraciné de l'entreprise ainsi que l'image de l'ailette de la marque Learjet qui a fait l'histoire.

« Cette image de marque évoluée est un catalyseur qui permet à Bombardier de se démarquer comme un chef de file international, non seulement parmi ses pairs de l'aéronautique et de la défense, mais fièrement auprès des grandes marques inspirantes du monde, a déclaré Ève Laurier, vice-présidente des Communications, du Marketing et des Affaires publiques de Bombardier. Notre marque a été créée pour combiner avec cohérence les notions de notre héritage et de nos capacités d'ingénierie de précision. L'image de marque décrit notre futur, dans lequel nous exprimerons l'accroissement continu de la sophistication de notre technologie, du degré de savoir-faire de nos employés et, surtout, de l'expérience client. »

Mme Laurier a ajouté : « Le nouveau logo percutant de Bombardier fait écho à la fierté et à la passion que nous avons tous pour notre industrie et sera appuyé par une série d'images évocatrices mettant en lumière les membres de la propre équipe de Bombardier au sommet de leur art. Leur travail pour rehausser la performance et l'écoresponsabilité de l'aviation d'affaires, des services et de la défense continue de redéfinir l'industrie. »

Le mariage de la technologie avec les concepts d'expérience client et de sophistication se reflète d'autant plus dans le lettrage personnalisé intégré au nouveau logo. Cette police de caractères est à la fois moderne et élégante avec des empattements effilés qui incarnent la signification du symbole et soulignent l'importance qu'accorde Bombardier à la précision.

Vision prospective, pensée prospective

L'avion Bombardier Global 8000* en est un exemple clé. Cet « avion phare d'une nouvelle ère » doit entrer en service pendant la seconde moitié de 2025(1) comme avion tout-en-un ultime, offrant la plus grande vitesse, le plus long rayon d'action et le vol le plus en douceur de l'industrie. En parallèle, Bombardier a pris à nouveau les devants pour définir le futur de la conception des avions avec son projet de recherche EcoJet, une initiative avant-gardiste qui fait appel au profil aile-fuselage intégré pour réduire les émissions jusqu'à 50 %.(1)

Bombardier Défense poursuivra également sa mission de partenaire flexible et fiable pour les gouvernements et entités militaires du monde entier. Le groupe maintiendra ses activités sous la bannière Bombardier Défense, offrant des capacités novatrices pour équiper des avions tels que le Bombardier Global 6500, qui changent les possibilités dans l'univers de la surveillance, de la reconnaissance et des missions polyvalentes, et plus encore.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les entités militaires les plus avisés. En d'autres mots, non seulement nous dépassons les attentes, mais nous comprenons les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins.

Pour eux, nous nous engageons à être des pionniers de l'avenir de l'aviation, en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous sommes passionnés par la démonstration d'une attention et d'un savoir-faire inégalés, qui renforcent la confiance de nos clients et leur procurent l'expérience raffinée qu'ils méritent et qu'ils attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s'y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d'environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial composé des membres de l'équipe Bombardier, ainsi que de 10 établissements de service dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations dont les activités sont liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Bombardier, Learjet, Global, Global 6500 et Global 8000 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* L'avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Son entrée en service est prévue pour 2025. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d'exploitation, hypothèses et conditions.

(1) Énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

