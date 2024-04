La conférence téléphonique sur les bénéfices du premier trimestre de 2024 et les assemblées annuelles de Great-West Lifeco auront lieu le 2 mai





TSX : GWO



WINNIPEG, MB, le 24 avril 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2024 après la fermeture des marchés le mercredi 1er mai 2024.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du premier trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio avec la direction de la compagnie le jeudi 2 mai à 15 h 30 HE. La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles au greatwestlifeco.com/fr.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 844 763-8274 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 1 647 484-8814. Ils peuvent également s'y inscrire au moyen du lien d'inscription pour obtenir un accès accéléré à la conférence téléphonique.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique après l'événement en consultant notre site Web ou bien en composant le 1 855 669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 604 674-8052 et en utilisant le code d'accès 0835.

Assemblées annuelles

Les assemblées annuelles de Great-West Lifeco Inc. et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, lesquelles auront lieu simultanément, se tiendront en personne et en ligne le jeudi 2 mai à 12 h HE | 11 h HC. Les précisions concernant les assemblées annuelles se trouvent dans les sites greatwestlifeco.com/fr et canadavie.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. À la fin de 2023, ses compagnies comptaient plus de 33 500 employés, 232 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 42 millions de relations clients.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

24 avril 2024 à 17:04

