KnowBe4 s'apprête à acquérir Egress





KnowBe4, le fournisseur de la plus grande plateforme mondiale de formation à la sensibilisation à la sécurité et de phishing simulé, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition d'Egress, un leader de la sécurité adaptative et intégrée des emails dans le cloud. La suite Intelligent Email Security d'Egress fournit un ensemble d'outils de sécurité optimisés par l'IA, avec des capacités d'apprentissage adaptatives pour aider à prévenir, protéger et défendre les organisations contre les menaces sophistiquées en matière de cybersécurité des emails. Les autres clauses de la transaction n'ont pas été divulguées.

Les entreprises du monde entier peinent à contenir les violations de données d'origine comportementale, avec 74 % des incidents impliquant l'élément humain selon le rapport d'enquête sur les violations de données de Verizon. En acquérant Egress, KnowBe4 prévoit de fournir une plateforme unique qui agrège dynamiquement les renseignements sur les menaces, offrant ainsi une sécurité de messagerie basée sur l'IA et une formation automatiquement adaptée aux risques.

« L'avenir de la sécurité passe par des contrôles personnalisés optimisés par l'IA et un accompagnement en temps réel. En fournissant une plateforme unique regroupement les capacités de KnowBe4 et d'Egress, nos clients bénéficieront d'une détection globale différenciée des menaces pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des cybermenaces et promouvoir une solide culture de la sécurité », déclare Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4. « En tant que partenaires d'intégration depuis plus d'un an avec un fort alignement philosophique et culturel, cette acquisition est une progression naturelle pour les deux entreprises afin de faire passer la gestion des risques humains et la sécurité des emails dans le cloud à la vitesse supérieure. »

« KnowBe4 et Egress partagent une vision commune consistant à fournir une sécurité adaptée et pertinente à chaque employé », déclare Tony Pepper, CEO, Egress. « L'un des plus grands défis auxquels les organisations sont confrontées consiste à identifier avec précision la prochaine source de compromis et ses motivations. En combinant la veille et l'analytique issues d'applications intégrées, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur l'ensemble de leur cyberécosystème, ce qui leur permet de se concentrer sur les risques les plus importants. »

L'annonce fait suite à des accomplissements de taille pour les deux entreprises en 2024. KnowBe4 a récemment annoncé sa plateforme native IA, Artificial Intelligence Defense Agents (AIDA), qui intègre des agents d'IA avancés pour améliorer l'efficacité et la rapidité. Parmi les récentes distinctions notables figurent la reconnaissance en tant que Top Software Winner par G2 et la première place au palmarès Top Workplaces USA 2024 d'Energage. En parallèle, Egress a lancé début avril sa solution Automated Abuse Mailbox optimisée par l'IA et a reçu plusieurs prix, notamment ceux de l'Innovation de l'année en matière de sécurité (Computing Security Excellence Awards), de la Meilleure solution de sécurité des emails, de la Meilleure solution de prévention des fuites de données (SC Awards Europe) et du Meilleur lieu de travail au Royaume-Uni (Great Places to Work 2024).

La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires usuelles.

Egress reçoit le soutien de FTV Capital et AlbionVC. Citi a agi en qualité de conseiller financier exclusif d'Egress. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'Egress.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme de formation à la sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage au monde, est utilisée par plus de 65 000 organisations dans le monde entier. Fondée par Stu Sjouwerman, spécialiste des technologies de l'information et de la sécurité des données, KnowBe4 aide les organisations à aborder l'élément humain de la sécurité en les sensibilisant aux rançongiciels, à la fraude des PDG et à d'autres tactiques d'ingénierie sociale grâce à une approche nouvelle de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Le regretté Kevin Mitnick, spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale et Responsable du piratage informatique de KnowBe4, a contribué à la conception de la formation KnowBe4 en s'inspirant de ses tactiques d'ingénierie sociale bien documentées. Les organisations s'appuient sur KnowBe4 pour mobiliser leurs utilisateurs finaux en tant que dernière ligne de défense et font confiance à la plateforme KnowBe4 pour renforcer leur culture de la sécurité et réduire les risques humains.

À propos d'Egress

Alors que les menaces persistantes et sophistiquées continuent de gagner du terrain, nous comprenons que les personnes constituent le plus grand risque pour la sécurité des organisations et que le courrier électronique représente le principal facteur de vulnérabilité.

Egress est la seule plateforme de sécurité des emails dans le cloud à évaluer en continu les risques humains et à adapter dynamiquement les contrôles de politique, préparant ainsi les clients à se défendre contre les attaques de phishing avancées et les violations de données sortantes, avant qu'elles ne se produisent. En s'appuyant sur l'apprentissage automatique contextuel, des réseaux neuronaux et une intégration optimale basée sur une architecture API native cloud, Egress offre une protection renforcée des emails, une visibilité approfondie sur les risques humains et une création de valeur instantanée.

