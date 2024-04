Terra Drone Corporation, l'un des principaux fournisseurs de technologie de drones et de mobilité aérienne avancée (AAM) dont le siège se trouve au Japon, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un développement conjoint avec ses entreprises du groupe...

Le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (S.I.I.T.) et Boeing ont annoncé aujourd'hui un investissement de 17 M$ CA de l'entreprise pour faire progresser la formation et l'enseignement dans le domaine aérospatial à l'intention des...