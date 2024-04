Changement à la vice-présidence de la Commission des transports et de l'environnement et de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles





QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le député de Joliette, M. St-Louis, et le député de René-Lévesque, M. Montigny, ont respectivement accédé à la vice-présidence de la Commission des transports et de l'environnement et de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles le 22 avril dernier.

Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée au champ de compétence de leur commission.

La liste des membres de ces commissions est en annexe. Plus d'informations sur les mandats de ces commissions, ainsi que les notices biographiques des députés et députées, se trouvent sur le site Web de l'Assemblée nationale, sous Travaux parlementaires, au assnat.qc.ca.

Sources :

Mériem Lahouiou

Secrétaire de la Commission des transports et de l'environnement

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

Félix Fortin-Lauzier

Secrétaire de la Commission de l'agriculture, des pêcheries,

de l'énergie et des ressources naturelles

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

ANNEXE

COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Compétences : transports, environnement, faune, parcs

Composition de la commission :

La présidente : Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis), Parti libéral du Québec (PLQ)

Le vice-président : M. François St-Louis (Joliette), Coalition avenir Québec (CAQ)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Catherine Blouin (Bonaventure)

Mme Audrey Bogemans (Iberville)

Mme Marie-Belle Gendron (Châteauguay)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

M. Mathieu Lemay (Masson)

M. Yves Montigny (René-Lévesque)

Opposition officielle - PLQ

M. Monsef Derraji (Nelligan)

Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)

Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire (QS)

M. Étienne Grandmont (Taschereau)

Indépendant - Parti québécois (PQ)

M. Paul St-Pierre Plamondon (Camille-Laurin)

COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie, ressources naturelles

Composition de la commission :

Le président : M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ

Le vice-président : M. Yves Montigny (René-Lévesque), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)

Mme Audrey Bogemans (Iberville)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)

M. François St-Louis (Joliette)

Opposition officielle - PLQ

M. André Fortin (Pontiac)

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

SOURCE Assemblée nationale du Québec

24 avril 2024 à 12:32

