La cofondatrice de l'initiative humanitaire d'Aurora, Noubar Afeyan, lance un appel mondial pour prévenir un deuxième génocide arménien

CAMBRIDGE, Messe, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'Initiative humanitaire d'Aurora a annoncé aujourd'hui que le cofondateur Noubar Afeyan a lancé un appel à l'action mondial pour prévenir un deuxième génocide arménien, en ce 109e anniversaire de la Journée du souvenir du génocide arménien. L'Afeyan a lancé l'appel à l'action mondial dans le New York Times, le Washington Post et le London Times, ainsi que sur les réseaux sociaux mondiaux.

L'appel à l'action souligne les similitudes entre les atrocités qui ont eu lieu il y a 109 ans et qui se produisent encore aujourd'hui :

« Alors même que nous pleurons le passé, l'histoire se répète. Les Arméniens sont une fois de plus la cible du nettoyage ethnique, les dirigeants politiques sont illégalement détenus en otages et le pays d'Arménie fait face à des menaces existentielles à sa souveraineté et à son autodétermination.

Un monde occupé a tourné le dos. Il n'est donc pas largement compris que depuis septembre dernier, l'Azerbaïdjan a chassé de leur patrie ancestrale 120 000 Arméniens, toute la population d'Artsakh, l'enclave arménienne également connue sous le nom de Nagorno Karabakh. »

Il appelle également le gouvernement de l'Azerbaïdjan à rétablir la paix dans la région et à agir avec justice à l'égard des prisonniers qu'il a capturés illégalement :

« L'Azerbaïdjan continue également de détenir illégalement des otages arméniens, y compris mon ami et collègue Ruben Vardanyan, un homme d'affaires et philanthrope qui a brièvement servi en tant que ministre d'État d'Artsakh. Parallèlement, l'escalade des affrontements à la frontière de l'Arménie continue de nourrir les craintes croissantes que l'Azerbaïdjan envisage d'envahir l'Arménie elle-même.

Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ne devrait trouver aucun motif de conflit avec l'Arménie. Après l'invasion de l'année dernière, l'Arménie a renoncé à ses efforts d'autonomie gouvernementale au Nagorno-Karabakh. Pour que l'Azerbaïdjan insiste désormais sur le fait que la paix doit reposer sur l'acceptation par l'Arménie d'incursions à sa propre frontière internationalement reconnue pour permettre un corridor reliant l'Azerbaïdjan à Nakhchivan et à la Turquie est à la fois illégal et injuste. »

Commentant ses efforts pour sensibiliser aux injustices commises contre les Arméniens et à la peur d'un deuxième génocide, l'Afeyan a déclaré : « Aujourd'hui, c'est le 109e anniversaire de 1,5 million d'Arméniens chassés de leurs foyers et tués aux mains des Turcs ottomans, et maintenant, cela se produit de nouveau. Aujourd'hui, nous devons faire plus que pleurer les massacres du passé. Il est temps d'agir pour prévenir les massacres du futur. »

Pour consulter l'appel à l'action complet, rendez-vous sur : Don't just Remember. Act! (Ne faites pas que vous souvenir, agissez ! )

À propos de l'Aurora Humanitarian Initiative

L'Aurora Humanitarian Initiative vise à relever les défis humanitaires sur le terrain dans le monde entier en mettant l'accent sur l'aide aux personnes les plus démunies. Sa mission est enracinée dans l'histoire arménienne, car l'Initiative a été fondée en 2015 au nom des survivants du génocide arménien et en gratitude envers leurs sauveurs et s'efforce de transformer cette expérience en un mouvement mondial. Le programme phare d'Aurora est le Prix Aurora pour éveiller l'humanité, un prix mondial de 1 million de dollars qui récompense ceux qui risquent leur vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la santé ou la liberté d'autrui. Pour en savoir plus : www.AuroraPrize.com.

