Le Conseil de presse du Québec lance son nouveau principe déontologique sur l'intelligence artificielle





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec présente aujourd'hui son nouveau principe du Guide de déontologie journalistique concernant l'intelligence artificielle (IA), adopté par son conseil d'administration le 5 avril dernier.

Les enjeux déontologiques liés à l'utilisation de l'IA, et en particulier l'IA générative, ont fait l'objet de travaux importants au Conseil de presse dans la dernière année.

Avant de proposer des modifications à apporter à son Guide de déontologie journalistique, le Conseil s'est penché, avec l'aide d'experts, sur l'utilisation actuelle de l'IA dans les salles de rédaction au Québec et ailleurs et a analysé les énoncés de principes qu'ont commencé à mettre en place les médias et conseils de presse dans le monde.

Plusieurs considérations ont guidé la rédaction du nouveau principe concernant l'IA : le principe devait pouvoir coexister avec les normes de différents médias; il devait être applicable sans égard à l'évolution de la technologie; et il devait respecter la liberté éditoriale des médias.

Le Conseil de presse ajoute donc le principe suivant à la section C de son Guide de déontologie journalistique :

14.7 Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

(1) Contrôle éditorial

Les médias d'information s'assurent qu'un contrôle éditorial est effectué par un humain sur tout contenu généré par l'IA avant qu'il ne soit diffusé au public.

(2) Identification du contenu produit par l'IA générative

Les textes, les images et les éléments sonores substantiellement générés par intelligence artificielle doivent être clairement identifiés comme tels pour évacuer tout doute quant à la nature de l'information transmise au public. L'identification doit être intégrée au contenu et, dans la mesure du possible, en être indissociable, pour éviter tout partage sans identification.

Afin de guider les journalistes et les médias d'information dans leur utilisation de l'IA, le Conseil ajoute également la précision suivante dans le préambule du Guide de déontologie journalistique, qui présente les grandes lignes du journalisme et dresse la table pour les principes déontologiques du Guide :

h) Attendu que les journalistes et les médias d'information font preuve de transparence quant à leur utilisation de l'intelligence artificielle (IA);

Mise en oeuvre du Guide

Le Guide prévoit déjà, à l'article 4 (2) de sa mise en oeuvre, que les médias d'information sont « responsables de tout le contenu journalistique qu'ils produisent ». Cela inclut désormais leur recours à l'IA lorsqu'utilisée dans la production de contenu journalistique.

À titre d'exemple, si un média produit de l'information inexacte, par exemple, il en est responsable, même si cette inexactitude provient de son utilisation d'un modèle d'intelligence artificielle.

Autres principes prévus au Guide qui peuvent concerner l'utilisation de IA

Le Guide prévoit également déjà des principes qui répondent à de nombreux risques déontologiques soulevés par l'IA, notamment :

La diffusion d'informations inexactes Article 9 a) Exactitude

Les biais reproduits par l'IA Article 9 c) Impartialité Article 9 d) Équilibre

La propagation de préjugés Article 19 Discrimination

La provenance des sources Article 11 Fiabilité des informations transmises par les sources

La transmission d'informations confidentielles à des modèles d'IA Article 18 Protection de la vie privée



Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec peut être consulté sur le site Web du Conseil de presse, conseildepresse.qc.ca .

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui oeuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

24 avril 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :