GESTION D'ACTIFS PICTON MAHONEY NOMMÉE PARMI LES MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL MC 2024 AU CANADA : CINQ ANNÉES CONSÉCUTIVES DE RECONNAISSANCE





Gestion d'actifs Picton Mahoney («?Picton Mahoney?») est ravie de franchir le cap des cinq années consécutives de reconnaissance comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC par Great Place to Work®. Il s'agit d'une réalisation importante pour notre entreprise, d'autant plus que nous entamons notre deuxième année dans la catégorie plus vaste et plus concurrentielle des sociétés comptant de 100 à 999 employés. Avec une équipe actuelle de 134 employés, nous sommes honorés de nous positionner aux côtés d'organisations de plus grande envergure, démontrant ainsi la force de notre culture et de nos valeurs dans le soutien de nos employés tout au long de leur parcours professionnel.

Chaque année, nous participons avec enthousiasme à des évaluations approfondies et indépendantes facilitées par l'Institut Great Place to Work®. Ces évaluations reposent sur les commentaires anonymes des employés et sur l'examen méticuleux de nos programmes d'employeur, se penchant sur le fondement culturel qui unit notre équipe et favorise un fort sentiment d'appartenance chez Picton Mahoney. Parmi les employés sondés, 92 % ont décrit Picton Mahoney comme un endroit où il fait bon travailler.

Pour nos employés, cette reconnaissance va au-delà d'un simple avantage ; c'est une norme qui instaure un environnement cohérent. Dans ce cadre, ils sont habilités à façonner l'avenir de notre entreprise. Nous leur offrons les ressources et le soutien qu'ils ont besoin pour une transformation professionnelle durable, tout en travaillant ensemble pour réaliser notre mission commune : aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude.

Une culture d'entreprise florissante est au coeur du succès de Picton Mahoney. En tant que société de gestion de placements appartenant aux employés, nous sommes fiers de notre équipe dévouée, habilitée et compétente. Guidée par nos valeurs fondamentales d'intégrité, de responsabilité et de travail d'équipe, Picton Mahoney entretient une culture de collaboration qui favorise des relations transparentes, l'amélioration continue et des niveaux élevés d'engagement chez les employés.

«?Figurer sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC au Canada pour la 5e année consécutive témoigne de notre engagement envers l'excellence en tant que cabinet, déclare David Picton, président et chef de la direction de Picton Mahoney. Notre culture est un ingrédient essentiel dans notre volonté d'offrir des expériences exceptionnelles à nos précieux clients, employés et partenaires de l'industrie. Je suis reconnaissant à toute notre équipe pour son dévouement et pour avoir fait de Picton Mahoney un endroit où il fait bon de travailler. »

« Je suis immensément fière que nous soyons reconnus pour la cinquième année consécutive sur la liste des Meilleurs lieux de travailtm au Canada ", déclare Celeste Warren, chef du personnel et de la culture chez Picton Mahoney. Cette distinction souligne notre engagement constant à entretenir une culture d'entreprise qui met les employés au premier plan et reflète les investissements soutenus que nous avons réalisés pour promouvoir l'engagement, le développement professionnel et le bien-être au sein de notre entreprise. Cette reconnaissance témoigne également du dévouement exceptionnel de notre équipe de direction à l'égard de la création d'un environnement où chaque personne peut s'épanouir et donner le meilleur d'elle-même. »

Pour plus de renseignements sur le classement de Picton Mahoney comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada, veuillez consulter le site Web suivant : Meilleurs lieux de travailMC au Canada 2024 | Great Place To Work® Canada.

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les Meilleurs lieux de travailMC au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le magazine Fortune (États-Unis) et le Globe & Mail (Canada). Great Place to Work® fournit les indices de référence, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures en milieu de travail exceptionnelles.

Suivez Great Place to Work® au www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney est spécialisée dans les solutions d'investissement différenciées et la gestion de la volatilité régie par des règles. Picton Mahoney aide ses clients à renforcer leurs portefeuilles en s'appuyant sur une expérience acquise au fil des ans à travers différents cycles de marché et environnements d'investissement.

Fondée en 2004 et détenue à 100 % par ses employés, Picton Mahoney est une boutique de gestion de portefeuilles chargée des actifs sous gestion d'une valeur d'environ 10,4 milliards de dollars canadiens (au 31 mars 2024). Pionnière des principes et pratiques d'investissement Authentic Hedge® au Canada, la société offre une gamme complète de solutions d'investissement, notamment des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.

24 avril 2024 à 09:55

